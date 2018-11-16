Простая арифметика 2 Дарья Лис, «Радыё Рацыя»

16.11.2018, 13:14

Что налогоплательщики скажут о таком выборе чиновников?

Красота требует жертв... Всегда ли они оправданы и готовы ли их оплатить налогоплательщики? Вопрос висит в воздухе...

Вспоминаешь пару историй. История с гомельским туалетом за миллиона долларов. Накануне Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле ускоренными темпами соорудили общественный туалет. Платный.

Шикарный подземный туалет на берегу Сожа, встроенный в гору. Сверху - гомельский парк... Красота! В самом туалете - всевозможные «навороты», начиная от хорошей сантехники и заканчивая подъемниками для колясочников. Хотели безбарьерную среду? Держите.

Вопрос, за какое время такая уборная окупиться, уже не стоит. По некоторым данным, ее закрыли. Странно. Наверное, чтобы подъемники сразу же не сломали. Пусть себе вопрос сгомельским туалетом - видимо, временно! - снят, но остается вопрос с другими новостройками.

Возьмем, например, здание Верховного суда в Минске, которое должны были сдать 7 ноября и немного припоздали. Сдадут все равно - куда же они денутся? Здесь интереснее о дизайне поразмышлять. Многие блогеры уже почитали документы в открытом доступе и подсчитали, сколько там что стоит. В парадном холле будет находиться скульптурная композиция. Доминанта интерьера - богиня Фемида...

Логично, но выдерживается ли логика в ценах всей этой красоты? Более 700 тысяч евро. Не будем считать до копейки (или евроцента!): курс плавает туда-сюда в зависимости от настроений нашей переменчивой экономики. Тем временем полотно Хаима Сутина можно было бы приобрести за 75 тысяч евро, а Марка Шагала - 225 тысяч.

В парадном холле Верховного суда работы известных земляков-художников выглядели бы скромно и прилично. Добавляли бы ему интеллектуальности, интеллигентности и вкуса. Дали заработать отечественному художественному комбинату! Что тут добавить? Разве что ничего. Что налогоплательщики скажут о таком выборе? Зажмурили глаза и все. То ли за Фемиду платить, то ли за Шагала - их никто не спрашивает! Меньше знаешь — крепче спишь.

Дарья Лис, «Радыё Рацыя»