Владимир Зеленский: Бороться так бороться, хорошая будет драка 1 16.11.2018, 13:20

Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Шоумен впервые высказался о возможном участии в президентских выборах в Украине.

Шоумен Владимир Зеленский впервые прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах 2019 года, а также данные соцопроса, согласно которому он занимает второе место в президентском рейтинге Украины.

В эфире телеканала 1+1 Зеленский заявил, что решение о своем участии в выборах он оставляет на будущее, сообщает nv.ua.

"По поводу второго места - бороться так бороться, если говорить о борьбе. А чего тут бояться? У меня второе, у Юлии Тимошенко – первое. Нормально, если так. Хорошая драка. Но я думаю так, что я как мужчина настоящий, я просто обязан пропускать женщину вперед", - сказал он.

Сейчас, по словам шоумена, он занят в своих проектах Лига смеха, Вечерний квартал и Женский квартал.

"А это оставим на будущее, это решение. В любом случае, это решение – мое", - отметил Зеленский.

По данным соцопроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг, Владимир Зеленский занимает второе место в президентском рейтинге с 11,4% голосов опрошенных.

Первое место у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать на президентских выборах 21% респондентов.

Замыкает тройку лидеров действующий президент Петр Порошенко с 10% голосов опрошенных.