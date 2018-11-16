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Колыбель нации

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  • 16.11.2018, 13:27

Почему белорусам так важно беречь память о Полоцком княжестве.

Когда говорят о Древней Руси в первую очередь на ум приходит территория современной Украины, где на протяжении многих веков значительную роль играли Киевское, Черниговское, Галицкое княжества. Однако не только эти земли оставили значительный след в истории Восточной Европы, пишет litvin.pl.

Полоцкое княжество, находившееся на территории современной Беларуси, долгое время играла значительную роль в политике Придвинского края. Независимое и сильное Полоцкое княжество, возросшее на торговом пути из варяг в греки, стало основой, на которой впоследствии было создано Великое княжество Литовское. Сегодня Полоцкое княжество справедливо считается протогосударством современной Беларуси, колыбелью белорусской нации.

Первые упоминания о Полоцке относится к 5-6 векам, когда город был взят датским конунгом Фродо I. В славянских летописях город начинает упоминаться в 862 г, а в 872 году он был захвачен князем Аскольдом, однако сохранил полную независимость и только в 980 году киевский князь Владимир Святой разорил Полоцк и номинально присоединил его к своим владениям. Дочь местного правителя Рогнеда была насильно взята им в жены. Родоначальником полоцкой династии князей стал Изяслав сын Рогнеды и Владимира.

Славные полочане

Точной информации о том, когда в Полоцкое княжество пришла христианская религия нет, согласно исландским источникам город был крещен в 1000 году викингом Торвальдсе, получившим благословение от византийского императора.

Полоцк начал развиваться очень быстро благодаря тому, что находился на пересечении торговых путей, а от врагов город был защищён непроходимыми лесами, вскоре он стал развитым торгово-промышленным центром. Стремиться к независимости от Киева начал ещё первый правитель князь Изяслав, в чем ему очень помогал доступ к Балтийскому морю через реки Березина и Неман, вскоре в княжестве было налажено железоделательное производство.

После смерти Изяслава его сын Брячислав смог расширить границы княжества до Западной Двины и Дисны, где был основан город, названный в его честь, вскоре были присоединены города Витебск и Усвят.

Наибольший расцвет княжества припал на годы правнука Владимира Великого Всеслава Брячиславовича. Он смог подчинить себе племена ливов, куршей, селов, литовцев, северные дреговичи. Уверившись в своей непобедимости он начал активную борьбу с Киевским княжеством за власть в Северо-Западной Руси, так он неожиданно нападает на Псков, однако военные событие были крайне неудачные для Полоцка.

Всеславу пришлось отправиться на мирные переговоры в Оршу, однако из-за нарушения данных им обещаний он вместе сыновьями был пленен и отправлен в Киев. Пробыв в заточении около трех лет, он был освобожден восставшими против Киева полоцкими войсками, с этого момента начались противостояния Всеслава со Святополком и Ярополком Изяславовичами.\

Многочисленные сражения не принесли успех половцам, в 1083 году Владимир Мономах опустошил город, с этого момента Всеслав перестал предпринимать какие-либо активные наступательные действия.

Белоснежный корабль Полоцкой Софии

Еще при жизни князь Всеслав решил разделить земли между сыновьями. Впоследствии они стремились к расширению границ своих территорий, что впоследствии стало причиной раздробления княжества на уделы. Каждый из уделов, а их было семь: Минский, Витебский, Друцкий, Изяславский, Логойский, Стрежевский, Городцовский, стремился на получения все большей независимости от Полоцка, что в скором времени привело к раздробленности.

Постепенно захватывая земли полоцкого княжества, киевские правители добиваются высылки в Византию полоцких князей, на престоле Полоцкого княжества оказывается сын Владимира Мономаха Изяслав, а в городах сажаются наместники.

Правление Мстислава Изяславовича продлилось всего три года, в результате восстания он был свергнут, а во главе княжества стал Василько Святославович. После его смерти княжество было разделено между тремя потомками киевского князя Всеслава Чародея на уделы – Витебское, Минское, Друцкое. Это привело к ослаблению Полоцкого княжества и к его постепенному дроблению, к тому же постепенно усиливалась власть смоленских и литовских князей, со временем часть княжества переходит к Смоленску.

С начала 13 века в политику Полоцка активно начинают вмешиваться Черниговские и Новгородские князья, литовцы и немцы, вскоре на престоле Полоцка оказывается Борис Давыдович Друцкий. Слабый в политических вопросах, он быстро потерял доверие народа, что привело к бунту, чем не преминули воспользоваться смоленские князья. В 1222 году на престол садится смоленский княжич Святослав Мстиславович, сын киевского князя и племянник Смоленского. Святослав стал последним половецким князем из династии Рюриковичей

С середины 13 века на престоле Полоцкого княжества постепенно оказываются литвинские князья, сначала Товтивил, позже Тройнат и Гердень. Кто стал князем после гибели в 1267 году Герденя неизвестно, следующим в документах упоминается князь Витень Воин и Любарт – начало 14 века.

Полоцк все чаще становится«разменной монетой» литовской политики, так литвинский князь Ягайло подарил княжество своему брату Скиргайле, который считается последним единоличным полоцким князем. В 1392 году княжество окончательно входит в состав Великого княжества Литовского и главой государства становится Ягайло.

В 1504 году бывшее княжество становится Полоцким воеводством, которое с 1569 года входит в состав Речи Посполитой с центром в Полоцке. Дальнейшая история Полоцкой земли была полна взлетов и падений. Опустошительные войны и набеги с Востока превратили цветущую торговый город, пользовавшийся Магдебургским правом, в захудалый городишко Российской империи. Но слава, некогда взлелеянная первыми полоцкими князьями, создала историческую традицию, за которую современные белорусы должны быть благодарны первым полоцким князьям, отстаивавшим независимость родного края.


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