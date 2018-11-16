Путин выступил против Израиля Александр Демченко, «Обозреватель»

16.11.2018, 13:44

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Кремль готовит масштабные конфликты на Ближнем Востоке.

В феврале 2015 года, когда еще не началась интервенция России в Сирию, в Киеве с визитом пребывал на то время Министр иностранных дел Израиля – Авигдор Либерман. У нас состоялась короткая дискуссия при свидетелях, где я четко обозначил: пройдет пару лет, и вокруг израильского государства будут находиться проиранские войска с российским оружием. На это я услышал предельно интересный ответ, который запомнился мне на всю жизнь: "Сынок, мир делится не только лишь на черное и на белое".

Спустя три года мы видим, как Израиль постепенно берут в кольцо иранские силы; при этом все это происходит при поддержке России. Да и сегодня пришла новость об отставке уже Министра обороны Израиля – того самого Авигдора Либермана. Сразу скажу, что этот человек являлся ярым сторонником более активных действий против врагов Израиля и их спонсоров. И мне искренне жаль, что он покидает свой пост. Это был человек, который находился на своем месте.

Но давайте поговорим о том, как мы к этому пришли.

Еще до августа-сентября 2015 года многие на Западе (да и, думаю, на Ближнем Востоке) понимали: вскоре начнется что-то очень масштабное. России необходимо было открыть второй фронт и в обязательном порядке восстановить хотя бы минимальный контроль над Средиземным морем. Ей важна была Сирия – точно так, как сейчас нужна Ливия. Для этих целей подходил Иран, которому надо было помочь выйти из-под санкций. Плюс была разыграна потрясающая комбинация, которая называлась просто – ИГИЛ.

Вы сейчас слышите об этой террористической группе? Лишь изредка, да и то в контексте борьбы с международным терроризмом. А в это же время российские вертолеты тихо-тихо перевозят джихадистов в Афганистан.

Чего удалось достичь при помощи этого, скажем, инструмента? Частичного контроля над Сирией и вытеснения прозападных сил из Ирака. Плюс, не стоит забывать о тотальной миграции, что привела к кризису в Европе.

Впрочем, о том, что европейский континент охватит волна беженцев, было понятно загодя. Эти процессы начались еще после финансового кризиса. И это естественно: одни страны беднели и лишались населения, другие искали новые возможности, находились в ожидании технического прорыва и привлекали рабочую силу. Да и не нужно забывать, что, например, к 2011 году Ближний Восток и Средняя Азия были охвачены военными и гражданскими конфликтами. Россия просто превратила естественный процесс в искусственный.

В этой всей схеме двум странам – России и Ирану – мешало одно государство (если не брать во внимание Штаты) – Израиль. В Москве и в Тегеране понимали, что в Иерусалиме будут противостоять усилению их позиций в регионе. Однако здесь сразу необходимо кое-что уточнить: русские хотят, чтоб евреи просто были покладисты и не мешали, а персы изначально желают уничтожения Израиля. И это - большая разница.

Что мы видим сейчас? Очередное напряжение между израильтянами и палестинскими боевиками - ХАМАС. Никто не знает, возобновится ли военная операция на территории сектора Газа. Но в случае военных действий, конечно же, против армии Израиля будут задействованы все силы: тот же ХАМАС, ливанская организация Хизбалла и те ее ячейки, которые сейчас дислоцируются в Сирии (структуры, подконтрольны Ирану).

Не стоит также забывать о других иранских подразделениях, что базируются на территории, подконтрольной режиму Асада. Добавьте к этому желание палестинцев Иудеи и Самарии включиться в противостояние на стороне боевиков из сектора Газа; а также заявления со стороны других арабских стран – таких, как, например, Египет и Иордания – об оказании поддержки палестинским лидерам.

Между тем, учитывая, что палестинцы озвучили главное требование для примирения – отставку Либермана, думаю, что временно ситуация успокоиться. Однако ненадолго.

На самом деле сейчас следует дискутировать не об очередной угрозе масштабной войны между израильтянами и палестинцами,а о том, кто за этим стоит. Позвольте мне пару слов сказать о российском факторе.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны палестинских боевиков начался сразу после ликвидации одного из лидеров террористов ХАМАС. Однако следует понимать, что из практически 300 боевых снарядов, что были выпущены по Израилю, часть была российского производства. Они были ранее доставлены из России при посредничестве ведомств, подконтрольных Асаду.

Как, впрочем, и другие виды вооружения, которыми сейчас пользуются иранские боевики в Сирии и на территории палестинского округа. И эти поставки начались с 2015 года (быть может, раньше) – тогда об этом писали некоторые иностранные издания. Сейчас мы убедились в том, что ХАМАС владеет российским оружием. Я говорю об использованных ракетах "Корнет", одна из которых попала в израильский автобус.

Теперь посмотрите на реакцию российских пропагандистов, депутатов собрания, дипломатов. Все, как один, высказались в поддержку Палестины. Даже, согласно некоторым источникам, Путин лично возложил ответственность за случившееся на премьер-министра Израиля – Биньямина Нетаньяху.

Но когда начался очередной виток эскалации близ границ Израиля? В октябре текущего года. Тогда же боевики ХАМАС начали проводить массовые ракетные обстрелы израильской территории. Что случилось до этого? Российские системы ПВО, поставленные в Сирию, сбили самолет ВВС РФ, следовавший за израильскими истребителями.

При этом до сих пор никто не понял, что все это – провокация со стороны Кремля. Москве важно было усугубить отношения с Израилем, усилить в военном соотношении Сирию, поставив новые комплексы ПВО, чтобы оградить построенные иранцами базы от налетов израильских ВВС. Более того, российскому руководству нужны дополнительные козыри в переговорном процессе с Соединенными Штатами. А для Вашингтона самым главным союзником на Ближнем Востоке является Израиль. Он же - его "Ахиллесова пята". Все предельно просто.

Еще раз: сбитый самолет ВВС РФ – это обыкновенная провокация; необходимая жертва, как бы это цинично ни звучало.

Все это привело нас к нынешним событиям. И ситуация будет далее усугубляться. Отставка же Либермана этому точно не поможет.

Кстати, дополнительным индикатором, показывающим реальную политику Кремля к Израилю (ко всем евреям), можно считать те притеснения, которые сейчас начались в России против представителей израильского агенства "Сохнут".

Все это говорит об одном: Кремль не оставит усилий и продолжит свою агрессивную кампанию против Израиля. Ситуация вокруг его границ осложниться. Вот поэтому, невзирая на прошлые разногласия, я согласен с Авигдором Либерманом: Израилю необходимо сейчас оказать отпор нападавшим и их спонсорам.

А напоследок я дам еще один прогноз; и, быть может, на сей раз его услышат в Иерусалиме.

Если бы кто-то внимательно проанализировал действия России во внутреннем информационном поле, он бы заметил одну очень важную, во всяком случае, для Израиля, тенденцию.

В Москве уже давно говорят о необходимости защиты своих границ в Центральной и Средней Азии. В этом ключе российские пропагандисты рассказывают о двух уже выбранных руководством страны провокационных точках – об Афганистане и об Иране. И одну, и другую страну Кремль готовит к более масштабным конфликтам. Я сейчас не говорю о естественности процессов. Здесь речь снова-таки идет о желании РФ создать череду искусственных противостояний.

Сейчас мы увидели американские санкции против Ирана. Но от этих штрафных мер выигрывает Россия. Нефть покупают теперь у нее; прибыль компании "Роснефть" увеличилась втрое; Европа снова становится более зависимой от настроений в Кремле, Китай и Южная Корея увеличивают закупку российского энергетического продукта, а сами персы вынуждены сбывать нефть в Россию в обмен на оказание гуманитарной и продовольственной помощи. Это не мои данные, а сведения, предоставленные американским изданием – TheWallStreetJournal.

Оскудение государственного кошелька приведет Иран к зависимости от России. Она сможет еще более закрепиться на Ближнем Востоке. И о том, что Тегеран уже начал вступать в эту зависимость, свидетельствует факт отсутствия его президента на встрече Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона в Стамбуле. Вспомните, что сказал презент РФ? Мы передадим послание нашим иранским коллегам.

Но к чему приведет кризис в Иране? К революции? Возможно. Но более вероятно, что ее сдержат. Каким образом? Направят население на открытую борьбу с Израилем. И этому также как и сейчас будет благоприятствовать Россия.

Александр Демченко, «Обозреватель»