«У таксистов накипело» 4 16.11.2018, 14:01

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Гродненские таксисты рассказывают, зачем приглашают друг друга на «огонек».

Около 20 машин такси съехалось на улицу Калиновского вечером 12 ноября, чтобы помочь коллеге, который оказался в неприятной ситуации. Оказывается, такие ситуации – не редкость. Среди водителей такой сигнал о помощи называется “огонёк”. Hrodna.life собрал несколько историй от водителей.

Александр, стаж 10 лет

– Не знаю как сейчас, но раньше приезжали все, кто слышал сообщение. Я еще работал в период, когда были рации в машинах, а интернет-приложения не были так развиты, как сейчас. Бывало, даже с пассажирами приходилось ехать. Но раньше за неуплату никто и не звал на помощь, а если и звали, то просто звонили диспетчеру и просили одну-две машины для разъяснения ситуации.

Почему не хотят платить? Не знаю, что людей к этому побуждает. Вот один из запомнившихся мне случаев. Приехал я на заказ, вышли из подъезда два человека и оба пьяные. Один сел в машину, второй рассчитался за него и сказал куда ехать. Я включил таксометр и начал считать деньги, которые мне дали, а там оказалось очень мало. На тот момент что-то около 7000 рублей, заказ минимальный тогда был, по-моему, 30 000 рублей. Я на это указал пассажиру, он вышел из машины, походил вокруг, снова открыл дверь и забрал свои вещи. Я вышел за ним: он должен был оплатить минимальный заказ, ведь он сел в машину и я включил таксометр. В ответ он ударил меня и мне пришлось удерживать его своими силами пока не приехали другие машины на помощь. Потом мы вызвали милицию. Вызвать ребят на помощь всегда было проще и быстрее, чем вызвать милицию, так как диспетчер почти всегда знает, где ты находишься.

Евгений, стаж 2,5 года

– Попадаются клиенты, которые не хотят платить, но не часто. Основная причина – пьяный человек или денег нет, а ехать надо. Бывают убегают. У нас у таксистов есть канал “огонёк”: в случае сигнала все кто рядом съезжаются, в основном это бывает ночью. Лично мне не приходилось пользоваться этой помощью, но приходилось драться с пассажирами. Ехал выпивший и ругался, я его отвез к месту и он вышел. Спустя несколько секунд возвращается и ломится в машину. Я почувствовал что-то неладное. Пришлось выйти и ударить этого человека. Лучше не ждать и первым нанести удар. Были моменты, когда людей в машине тошнило – всё оплачивали. Вообще, солидарность среди таксистов есть, но не скажу, что тут все такие дружные. По большему счету каждый сам за себя.

Самвел, стаж 11 лет

“Истории с неоплаченным проездом случаются где-то раз в неделю или месяц. В основном пьяные отказываются платить: то денег нет, то пропил и другие отговорки. Начинает свои истории рассказывать. Где не удаётся решить проблему самому, таксисты друг другу помогают и вызывают всех по “огоньку”. Но я как-то не просил о помощи: сам всегда решал эти проблемы.

Александр, стаж 20 лет

– Последний раз с неоплаченным проездом я столкнулся в июне этого года. Пассажир не был доволен суммой за проезд и готов был заплатить только половину. Понимаете, для обычных людей 3 рубля это не деньги и они думают, что если не заплатят таксисту, то ничего с ним не случится. Многие водители за эти рубли не хотят вызывать милицию и потом сидеть заполнять там бумаги. Иногда таксисты говорят: отпусти ты это клиента, а то придется еще тягаться и потеряешь больше денег. Вот такая психология у людей.

Ведь пассажирам, которые не заплатят за проезд, практически ничего не будет. Составили протокол и в итоге заплатил. Бывает, иногда люди руки распускают, особенно по праздникам и в ночь с субботы на воскресенье. Причины разные: то с девушкой поругался, то что-то не поделили и тогда водитель такси оказывается крайним. Кто-то пользуется “огоньком”, я же стараюсь такие ситуации решать сам. Опыт и уверенность в себе помогают.

А вообще среди таксистов есть солидарность. Канал о помощи был создан около 5 лет назад, после того как были снижены тарифы на услуги такси. Чем меньше цена, тем больше неимущих людей пользуется нашими услугами. Сегодня такси в некоторых ситуациях дешевле маршрутки.

Сергей, стаж более 20 лет

– Я начинал таксoвать еще в 1996 году. В последнее время пассажиров, которые отказываются платить, у нас всё меньше. Сейчас всё фиксируется через чеки, регистраторы, мобильные звонки и компьютерные программы. А раньше такие случаи были часто и человека чуть ли не за руку надо было держать, чтобы он расплатился.

Забыть расплатиться за проезд может кто угодно. Это может быть прилично одетый человек: он просто выходит из машины, просит подождать минутку и не возвращается. Но основная часть таких клиентов – выпившие и наркоманы, которые ездят ночью, последних сейчас всё меньше.

Последний случай на Калиновского для меня не новость. Время от времени кто-то так крутит ксивой. Но солидарность всё-таки среди таксистов есть. Это в основном происходит, когда кого-то бьют или не рассчитываются. В таких случаях собираются таксисты. Экстренные сообщения приходят в приложении Zello в канале “огонёк”. Это как сигнал тревоги. Многие получают этот сигнал, когда едут с пассажирами и об этом они им не всегда говорят. У меня был такой случай, что ехал с пассажирами, которым стало интересно приехать на разборки.

Раньше по радиостанции просили помощь. Я где-то в 2005 году просил о помощи, когда со мной не хотели рассчитываться и при этом брали за шею. Приехали коллеги и порешали.

Однажды мне приходилось разнимать таксистов, у которых уже накипело: клиенты перестают расплачиваться и люди не выдерживают. Всё происходит на эмоциях. Тогда драка началась из-за какого-то наркомана из криминальных кругов, ему успели так надавать, что я вовремя разнял и вызвал милицию.

Но когда встает вопрос борьбы за права таксистов в целом, то солидарности как таковой и нет. И это плохо.

Юрий, стаж 2 месяца

– Я еще не просил о помощи, так как мало работаю. Но по небольшому опыту знаю, что каждые выходные не хотят платить пассажиры за проезд. Этим занимаются пьяные или люди у которых нет денег. Кто-то едет и думает, что есть деньги, а по итогу всё пропил в кабаке. Тогда таксисты дают сигнал в “огоньке” или вызывают милицию. Я уже на двух таких вызовах был. Дело не трёх рублях, а дело в том, чтобы проучить человека. Бывает на сигнал по 20 машин приезжает.