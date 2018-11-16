Появилась еще одна скандальная видеозапись с разговором о БРСМ 16 16.11.2018, 14:13

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Белорусская студентка захотела выйти из организации.

В сети появилась еще одна скандальная видеозапись разговора о БРСМ. Прошлое скандальное видео с загоном школьников туда набрало миллион просмотров.

«Радыё Свабода» разыскало девушку-студентку с аудиозаписью, она попросила не называть себя, потому что боится возможных проблем в университете. Контакты девушки редакция имеет.

Студентка пошла с заявлением к заместителю декана, но тот направил ее выше.

«Заместитель декана, посмотрев заявление, сказал, что он этим не занимается, а обращаться надо к декану».

На вопрос журналистов, обращались к нему с заявлениями о выходе из БРСМ, заместитель декана Андрей Буев ответил, что «ничего не знает об этом».

Декан факультета Владимир Березовский 15 ноября сказал девушке, что ему надо подумать, и предложил пообщаться «не в такой обстановке» в понедельник или вторник.

На момент выхода публикации поговорить с ним журналистам не удалось.

«Радыё Свабода» опубликовало аудиозапись разговора и текстовую расшифровку:

- А какой это курс?

- Четвертый.

- Четвертый курс? Не позорь меня.

- В смысле?

- Закончишь спокойно, и после...

- Ну я не могу сейчас в нем находится.

- Что случилось?

- По личным причинам.

- Что?

- По личным причинам.

- Еще раз.

- По личным причинам.

- Ну ты можешь мне сказать? Я без этого не могу принимать решение.

- Как? Я написала: по своему желанию, по личным причинам.

- Ну ты можешь пролить свет? Нет? Пусть лежит.

- Ну могу. Я являюсь верующей.

- А?

- Я верующая.

- Пожалуйста. Это не мешает.

- В моем случае это мешает.

- Ты в этом уверена?

- Я в этом уверена. Для меня это действительно очень важно.

- Да, мне нужно с тобой поговорить не в такой обстановке. Давай перенесем это на другой срок.

- Что значит на другой срок?

- Завтра у меня до семи часов занятия, давай в понедельник-вторник.

- Так а почему нельзя сейчас?

- Я должен подумать.

- Вы должны подумать?

- Да! Заявление сколько рассматривается, ты знаешь или нет?

- Нет.

- Хорошо, твоя вера не мешала тогда, когда ты вступила?

- На тот момент нет. Теперь мешает.

- Ну я должен подумать. Все. Заявление вообще рассматривается 15 дней.

- Хорошо. Когда мне подойти?

- Приходи в понедельник.