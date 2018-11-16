Появилась еще одна скандальная видеозапись с разговором о БРСМ

Появилась еще одна скандальная видеозапись с разговором о БРСМ16
- 16.11.2018, 14:13
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Белорусская студентка захотела выйти из организации.
В сети появилась еще одна скандальная видеозапись разговора о БРСМ. Прошлое скандальное видео с загоном школьников туда набрало миллион просмотров.
«Радыё Свабода» разыскало девушку-студентку с аудиозаписью, она попросила не называть себя, потому что боится возможных проблем в университете. Контакты девушки редакция имеет.
Студентка пошла с заявлением к заместителю декана, но тот направил ее выше.
«Заместитель декана, посмотрев заявление, сказал, что он этим не занимается, а обращаться надо к декану».
На вопрос журналистов, обращались к нему с заявлениями о выходе из БРСМ, заместитель декана Андрей Буев ответил, что «ничего не знает об этом».
Декан факультета Владимир Березовский 15 ноября сказал девушке, что ему надо подумать, и предложил пообщаться «не в такой обстановке» в понедельник или вторник.
На момент выхода публикации поговорить с ним журналистам не удалось.
«Радыё Свабода» опубликовало аудиозапись разговора и текстовую расшифровку:
- А какой это курс?
- Четвертый.
- Четвертый курс? Не позорь меня.
- В смысле?
- Закончишь спокойно, и после...
- Ну я не могу сейчас в нем находится.
- Что случилось?
- По личным причинам.
- Что?
- По личным причинам.
- Еще раз.
- По личным причинам.
- Ну ты можешь мне сказать? Я без этого не могу принимать решение.
- Как? Я написала: по своему желанию, по личным причинам.
- Ну ты можешь пролить свет? Нет? Пусть лежит.
- Ну могу. Я являюсь верующей.
- А?
- Я верующая.
- Пожалуйста. Это не мешает.
- В моем случае это мешает.
- Ты в этом уверена?
- Я в этом уверена. Для меня это действительно очень важно.
- Да, мне нужно с тобой поговорить не в такой обстановке. Давай перенесем это на другой срок.
- Что значит на другой срок?
- Завтра у меня до семи часов занятия, давай в понедельник-вторник.
- Так а почему нельзя сейчас?
- Я должен подумать.
- Вы должны подумать?
- Да! Заявление сколько рассматривается, ты знаешь или нет?
- Нет.
- Хорошо, твоя вера не мешала тогда, когда ты вступила?
- На тот момент нет. Теперь мешает.
- Ну я должен подумать. Все. Заявление вообще рассматривается 15 дней.
- Хорошо. Когда мне подойти?
- Приходи в понедельник.