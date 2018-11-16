Спецтрибунал ООН приговорил лидеров красных кхмеров к пожизненному заключению

Спецтрибунал ООН приговорил лидеров красных кхмеров к пожизненному заключению2
- 16.11.2018, 14:09
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Pежим красных кхмеров под руководством Пол Пота правил в Камбодже с 1975 по 1979 годы.
В пятницу, 16 ноября, специальный трибунал Организации Объединенных Наций вынес приговор двум оставшимся в живых лидерам красных кхмеров.
Как сообщает «Немецкая волна», главный идеолог режима Пол Пота Нуон Чеа и бывший руководитель Кампучии Кхиеу Сампхан были признаны виновными в геноциде мусульман народности чам и этнических вьетнамцев.
Согласно решению суда, оба обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению.
При этом ранее они уже получили пожизненные сроки за другие преступления против человечности.
Отметим, что режим красных кхмеров под руководством Пол Пота правил в Камбодже с 1975 по 1979 годы.
Его идеология основывалась на маоизме, коммунизме аграрного толка, а также неприятии всего западного и современного.
Правление красных кхмеров ознаменовалось масштабными репрессиями по классовому признаку.
В результате казней, голода, болезней, пыток и принудительного труда была уничтожена почти четверть населения страны (около 2 млн человек).