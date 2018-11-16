Павел Савицкий: Перед матчем с Люксембургом нам показали мотивирующее видео 3 16.11.2018, 14:22

Футболист сборной Беларуси поделился впечатлениями от победы над Люксембургом.

Атакующий полузащитник сборной Беларуси Павел Савицкий поделился впечатлениями от победы над сборной Люксембурга (2:0) в матче Лиги наций. Об этом пишет «Прессбол».

- Мы были сильнее. И в первом тайме, и во втором. Когда забили второй гол, немного подсели психологически. А так — доволен. Здесь давно не выигрывали. Тем более очень важный матч был для нас. Всех с победой.

- Настрой был сумасшедший…

- Все знали, что нам некуда отступать. Это был матч жизни или смерти: если бы проиграли, то все. Даже ничья оставляла нам маленькие шансы. Перед игрой нам показали мотивирующее видео. Спасибо всем!