В Лондоне вручили премию Магнитского 16.11.2018, 14:48

Фото: Marcus Kolga ‏/ Twitter

Среди лауреатов премии - Олег Сенцов, Алексей Навальный, Джон Маккейн.

В Лондоне 15 ноября вручили премию имени Сергея Магнитского, одним из ее лауреатов стал осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов. Как пишет gordonua.com, oб этом сообщает интернет-ресурс российского оппозиционера Михаила Ходорковского "МБХ медиа".

Лауреатами премии имени Сергея Магнитского стали семь человек, среди них, помимо Сенцова, – российский оппозиционер Алексей Навальный, правозащитница Зоя Светова, юристы из Гватемалы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист-расследователь Элиот Хиггинс. Посмертно премия была вручена американскому сенатору Джону Маккейну.

Премия имени Магнитского учреждена в 2015 году. Она присуждается, в частности, за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека не только в России, но и в других странах.

В 2015 году премия была вручена в первый раз – посмертно ее присудили убитому российскому оппозиционеру Борису Немцову.

Российский юрист Сергей Магнитский умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.