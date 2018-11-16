Куда сходить на выходных в Минске 16.11.2018, 15:15

Джаз, кино и Вивьен Вествуд.

На этих выходных 17 и 18 ноября будет достаточно холодно на улице. Но вы в любой момент можете согреть душу — сходить на любое мероприятие из новой подборки tio.by.

BERGMAN WEEKENDS

17 ноября в 18:00

В минском кинотеатре «Пионер» продолжается фестиваль Bergman Weekends. В эту субботу здесь покажут один из самых неожиданных фильмов режиссёра — «Не говоря обо всех этих женщинах», снятый в 1964. Эта комедия расскажет о музыкальном критике Корнелиусе — самовлюблённом франте, намеревающемся написать книгу о выдающемся виолончелисте.

Билет на кинопоказ стоит 5 рублей.

IV ПОСТУЛАТ

17 и 18 ноября в 10:00

Все выходные (а потом ещё около двух недель) в ТРЦ Galleria Minsk будет проходить выставка «Постулат». В программе проекта есть мастер-классы, выступления, лекции и другие активности. Так, на открытии будет танцевальный перформанс театра «Альтана». Дизайнер и культуролог Владимир Голубев (ЕГУ) проведёт авторскую экскурсию. Галерея «“АртБлик» представит проект художников-монументалистов «12 стульев».

Искусствовед, арт-критик, историк искусства, Татьяна Бембель выступит в качестве модератора рабочей встречи экспертов «Белорусский дизайн: спрос и предложение на рынке». В общем, посмотреть точно будет что. Вход свободный.

XJAZZ MINSK EDITION

17 ноября в 14:00 Об этом джазовом фестивале уже рассказывали, приводил полную программу. В субботу 17 ноября на концерт в новое пространство галереи «Арт-Беларусь» ZAL #2 зовут самых маленьких любителей джаза. К ним, однако, у организаторов есть убедительная просьба — взять на концерт родителей. Им тоже будет интересно, ведь джаз, как известно, совершенный универсальный язык общения для людей всех возрастов. Билет стоит 9 рублей.

КИНЦО ПОД ВИНЦО В «ФОТОСКВОТЕ»

18 ноября в 19:00

Каждое воскресенье до 24 марта в «ФотоСквоте» на ул. Куйбышева, 22 проходят кинопоказы. Оплачивать вход нужно по системе donation — платите столько, сколько можете. Здесь крутят хорошие фильмы на актуальные темы в оригинале с русскими субтитрами. Причём фильм можно выбрать. Организаторы готовы выслушать пожелания каждого. Каждый желающий может также презентовать фильм вводной частью и сказать заключительное слово.

ФИЛЬМ «ВЕСТВУД: ПАНК, ИКОНА, АКТИВИСТ»

17 и 18 ноября в 18:00

До 21 ноября в Falcon Club Бутик Кино в прокате будет документальный фильм «Вествуд: панк, икона, активист». Вивьен Вествуд — легенда лондонского стиля, его создатель и разрушитель. Сегодня Вествуд — гранд-дама, кавалер ордена Британской империи, бунтарь и активист. Билет стоит 15 рублей, и за эти деньги вы сможете посмотреть фильм в оригинале с русскими субтитрами.

ВЫСТАВКА «ХУДОЖНИК ВНУТРИ МЕНЯ»

17 и 18 ноября в 11:00

«Художник внутри меня» — это выставка живописи, где люди, исполнившие мечту, делятся своим творчеством, вдохновляются сами и вдохновляют других пройти непростой творческий путь и открыть художника в себе самом. Авторы — выпускники школы искусств «Дивина Гармония». Место проведения — кинотеатр «Центральный». Вход на выставку свободный.

ВЫСТАВКА «КРАМА З ЦЫТАТАМІ»

17 и 18 ноября в 11:00

В галерее «Атриум» в Национальной библиотеки Беларуси открылась выставка «Крама з цытатамі». Организаторы — Национальная библиотека Беларуси и Польский институт в Минске. На выставке посетителей ждут 30 цитат в дизайнерском графическом оформлении. Среди них слова Адама Мицкевича, Бруно Шульца, Витольда Гомбровича, Генрика Сенкевича, Марии Конопницкой, Марии Складовской-Кюри Константы Ильдефонса Гальчинского, Станислава Лема, Эдварда Стахуры, Юлиана Тувима, Яна Кохановского и других известных личностей.

МАРАФОН ПРОБНЫХ ТРЕНИРОВОК

17 ноября в 10:00

В субботу все желающие смогут протестировать два вида тренировок всего за 3 рубля. В 10:00 начнётся тренировка по Port de Bras, а в 12:00 — TRX. Чтобы попасть на пробную тренировку в рамках марафона, необходимо записаться на сайте клуба, проводящего этот марафон: t-rexstudio.by.