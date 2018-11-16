Правозащитник: Милиционеры дважды нарушили закон в деле о пощечине городовому 16.11.2018, 15:34

Павел Сапелко

Фото: spring96.org

Павел Сопелко считает, что силовики действовали неправомерно.

Правозащитник «Весны», бывший адвокат Павел Сопелко считает, что милиционеры минимум дважды нарушили законодательство, когда привлекли к ответственности подростка за оплеуху «городовому» и выложили видео с подростком в интернет, передает «Радыё Свабода».

По словам Павла Сопелко, задержанного юношу не могли привлекать к ответственности согласно Уголовному кодексу.

«Здесь несколько неоспоримых на мой взгляд моментов, которые ставят под сомнение правомерность действий милиции.

Скульптуре городового не причинены не то что разрушения, а даже минимальный ущерб. А значит, применение Уголовного кодекса, который предусматривает ответственность за такие преступления (это 344-й и 345-й статьи) исключено.

Также невозможно привлечь к ответственности условного "нарушителя" и по 346 статье УК, в которой говорится о историко-культурных ценностях, так как скульптура городового не является памятником истории и культуры. Вторая часть этой статьи предусматривает ответственность за осквернение памятников защитникам Отечества, но здесь мы имеем все же другое время и другой образ. Таким образом, уголовная ответственность исключена».

Единственный вариант разбора поступка задержанного парня, считает Павел Сопелко, это по Административному кодексу. Но и тут не выдержан ряд требований закона, считает правозащитник.

«Возможно, что в действиях подростка милиционеры усмотрели хулиганство. Приравняли оплеуху к другим пренебрежительным действиям в отношении недвижимых объектов. Например, надписей нецензурных слов, повреждений. Увидели нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Но в любом случае нужно делать все по закону: составить протокол, вызвать родителей, ведь речь идет о несовершеннолетнем, без его представителей закон запрещает любые действия. В их присутствии берутся объяснения, и дело направляется для рассмотрения в суд. Было ли это сделано, у меня есть большие сомнения.

Далее: в видео, которое разместили милиционеры, нет ни слова о том, что юноша признан виновным в административном нарушении, между тем он уже извиняется. Но был ли получено разрешение от него и его родителей на размещение такого видео, также неясно. Можно предположить, что его заставили просить прощения, и это также является нарушением закона, что требует разбирательства», - считает правозащитник Павел Сопелко.

Получить комментарий по поводу этого дела от Министерства внутренних дел журналистам пока не удалось.