Видеофакт: Как дети футболистов сборной Беларуси мотивировали их 16.11.2018, 15:38

Опубликовано мотивирующее видео, которое было показано игрокам перед выходом на поле.

АБФФ опубликовала мотивирующее видео, которое было продемонстрировано футболистам перед победной игрой с Люксембургом (2:0), пишет tribuna.com.

«Друзья, хотим поделиться с вами самым сокровенным, что есть в жизни каждого – поддержкой и любовью близких и родных людей!

В преддверии решающих матчей нашей сборной в Лиге наций мы подготовили это милое мотивирующее видео, которое команда увидела перед самым выходом на поле. Без лишних слов. Просто смотрите! Благодарим семьи игроков за инициативу и помощь в подготовке видео!» – говорится в сообщении АБФФ.