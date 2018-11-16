Игорь Комлик: В нашей стране возможно всякое 2 16.11.2018, 16:38

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Почему следователи не возвращают профсоюзным лидерам технику?

По "делу профсоюзов" уже вынесли решения районный и Минский городской суд, а компьютерную технику, которую забрали во время обыска еще в августе прошлого года, следователи по-прежнему не возвращают.

"Это выглядит как издевательство над здравым смыслом", - заявил сайту palitviazni.info лидер независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик.

Напомним, что 9 ноября в Минском городском суде лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик обжаловали приговор от 24 августа 2018 г., которым их назначили виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. В жалобе лидеры профсоюза просили прекратить это уголовное дело, но Минский городской суд оставил решение районного в силе.

Минский городской суд оставил в силе решение районного суда.

"Компьютерную технику следователи нам до сих пор не вернули, несмотря на то, что дело разглядели уже две судебные инстанции и прошло больше года с тех пор, как компьютеры забрали, - отмечает Игорь Комлик. - Но в нашей стране возможно всякое. Например, «дело патриотов» вообще не дошло до суда, а людям вернули технику только практически через год".

Со слов Игоря Комлик, они обращались с неоднократными просьбами вернуть технику, но следователи говорили, что, мол, она им пока самим нужна.

"Для чего? Никому неизвестно, - говорит Игорь Комлик. - Это выглядит как издевательство над здравым смыслом. Всем понятно, что эта техника где-то пылится на складе, но не отдают принципиально. И неизвестно, в каком состоянии вернут ее. Как-то в нашем профсоюзе уже был обыск, и тогда тоже забрали технику. Так вот отдали ее в абсолютно нерабочем состоянии. Специально сожгли все платы, поэтому компьютеры превратились в металлолом. Делают все, чтобы нам было сложнее работать".