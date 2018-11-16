В ООН приняли обновленную резолюцию по Крыму 6 16.11.2018, 16:53

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Резолюция требует от РФ вернуть оккупированные территории и признать Олега Сенцова политзаключенным.

Третий комитет Генеральной ассамблее ООН в четверг, 15 ноября, принял обновленную версию украинской резолюции по правам человека в аннексированном Россией Крыму. Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. "Ну вот. Самая сильная резолюция ООН о ситуации с правами человека в Крыму прошла 3-й комитет Генеральной ассамблеи", - написал Ельченко.

This is it. Strongest ever UN resolution on the situation of human rights in Crimea has passed the 3rd Committee of the General Assembly! Occupier is nailed once again! pic.twitter.com/P50ipFL62M — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 15 ноября 2018 г.

Украинская резолюция называется "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". В документе в числе прочего указывается, что Россия должна подтвердить недопустимость захвата территории Крыма, дать обязательство вернуть "оккупированные территории" и признать политзаключенными Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку.

По словам украинского постпреда, в поддержку этого документа проголосовали 67 стран, 26 выступили против и 82 воздержались. В микроблоге в Twitter, принадлежащем представительству Украины в ООН, уточняется, что против резолюции, помимо России, выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Держави, які голосували ПРОТИ 🇺🇦 резолюції:



❌Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве❌ pic.twitter.com/Yt3tTNdqUe — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 ноября 2018 г.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что резолюция была принята, несмотря на яростное сопротивление России. Он обещал, что Москва не избежит международной ответственности за "агрессию, оккупацию и нарушения прав человека".

Первая редакция резолюции Генассамблеи ООН по Крыму была принята 19 декабря 2017 года.