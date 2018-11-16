Видеофакт: Диего Марадона задремал во время матча своей мексиканской команды

Видеофакт: Диего Марадона задремал во время матча своей мексиканской команды2
- 16.11.2018, 16:52
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Его разбудил телефонный звонок.
Наставник мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа" (Д2) Диего Марадона задремал во время матча своей команды, но был разбужен телефонным звонком, пишет «Прессбол».
На 78-й минуте задремавшего аргентинца, который с сентября тренирует мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа", разбудил телефон. 58-летний Марадона пытался ответить, но в итоге посмотрел в смартфон, а затем убрал его. Сама игра так и завершилась нулевой ничьей.