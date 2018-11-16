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У черты

3
  • Максим Авербух, kasparov.ru
  • 16.11.2018, 17:16
  • 1,667

Бедных и нищих в России 75% населения.

РОМИР. Сумма среднего чека с окт. 2014 по окт. 2018 упала с 569 российских руб. до 495 российских руб. - на 13%.

РОССТАТ. Накопленная потребительская инфляция с окт. 2014 по окт. 2018 составила 30%.

С учетом инфяции покупательная способность 495 руб. в 2018г. = 382 российских руб. в 2014.

Т.е. реальный чек упал на 33%.

С достаточно высоким основанием можно считать, что падение доходов населения в последние 4 года составляет примерно эту же величину.

Следует помнить что:

- инфляция для бедных, согласно признанию нынешнего главы Росстата, гораздо выше официальной инфляции,

- бедных и нищих в России 75% населения.

Кроме того:

- ипотека прирастает ежегодно на более чем 2% ВВП

- потребительские и автокредиты дают еще минимум столько же

с учетом того, что 60% ВВП России составляет конечное потребление, не будь кредитов, условный средний чек сократился бы на 40% от того, что показывал в октябре 2014.

С учетом того что реальная инфляция для 75% населения минимум на 1,5 п.п. в год выше официальной, падение реальных доходов населения приближается к 40% от уровня октября 2014 года.

И в этих условиях:

- повышают НДС

- повышают акцизы на бензин

- поднимают пенсионный возраст

- сокращают соцрасходы госбюджета.

Максим Авербух, kasparov.ru


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