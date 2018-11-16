У черты3
- Максим Авербух, kasparov.ru
- 16.11.2018, 17:16
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Бедных и нищих в России 75% населения.
РОМИР. Сумма среднего чека с окт. 2014 по окт. 2018 упала с 569 российских руб. до 495 российских руб. - на 13%.
РОССТАТ. Накопленная потребительская инфляция с окт. 2014 по окт. 2018 составила 30%.
С учетом инфяции покупательная способность 495 руб. в 2018г. = 382 российских руб. в 2014.
Т.е. реальный чек упал на 33%.
С достаточно высоким основанием можно считать, что падение доходов населения в последние 4 года составляет примерно эту же величину.
Следует помнить что:
- инфляция для бедных, согласно признанию нынешнего главы Росстата, гораздо выше официальной инфляции,
- бедных и нищих в России 75% населения.
Кроме того:
- ипотека прирастает ежегодно на более чем 2% ВВП
- потребительские и автокредиты дают еще минимум столько же
с учетом того, что 60% ВВП России составляет конечное потребление, не будь кредитов, условный средний чек сократился бы на 40% от того, что показывал в октябре 2014.
С учетом того что реальная инфляция для 75% населения минимум на 1,5 п.п. в год выше официальной, падение реальных доходов населения приближается к 40% от уровня октября 2014 года.
И в этих условиях:
- повышают НДС
- повышают акцизы на бензин
- поднимают пенсионный возраст
- сокращают соцрасходы госбюджета.
Максим Авербух, kasparov.ru