Президентские выборы в Грузии пошли не по сценарию власти Юрий Панченко, «Европейская правда»

16.11.2018, 17:29

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Эти выборы могут стать началом коренной смены власти в стране.

Меньше чем через две недели в Грузии завершится последняя президентская кампания, где главу государства избирают прямым общенациональным голосованием – в дальнейшем страна должна перейти к его избранию в парламенте.

Впрочем, эти выборы стали особенными и по другим причинам.

Впервые президента страны не удалось определить в первом туре. А самое главное – эти выборы в Грузии могут стать началом коренной смены власти и шансом на реванш для команды Саакашвили.

Самый удобный кандидат

Накануне выборов правящая партия "Грузинская мечта" была настолько уверена в своих позициях, что пошла на специфический шаг. Не выставляя своего кандидата, в партии решили поддержать формально независимого – бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили.

Такой шаг позволил финансировать избирательный фонд кандидата, ведь ограничения касались только финансирования от родной политсилы. В то же время в правящей партии недооценили противоречивость ее фигуры.

Гражданка Франции, приглашенная Михеилом Саакашвили на пост главного дипломата, Зурабишвили довольно быстро стала его оппонентом. Настолько, что заявила, что августовскую войну 2008 года первой начала не Россия, а именно Грузия.

Последнее – такой же важный индикатор для грузинского общества, как для украинцев вопрос "чей Крым". Конечно, после этого значительная часть общества видела в ней только агента Кремля.

Впрочем, в "Грузинской мечте" сочли, что даже такой контроверсионный кандидат способен победить оппозицию.

Основания для такого вывода – неутешительные результаты партии экс-президента Саакашвили "Национальное движение". Напомним, во время парламентских выборов 2016 года, когда "бывшие" всерьез надеялись на реванш, им удалось получить только 27%, и они полностью провалились на мажоритарке. Более того, вскоре в партии произошел раскол – 21 из 27 депутатов создали новую фракцию "Европейская Грузия".

Наконец, не стоит забывать и об административном ресурсе. То, как он работал в день голосования, описала вице-спикер украинского парламента, которая была наблюдателем на выборах: "У каждого сельского участка стоят дети и подростки с табличками "48". Это номер с агитационных плакатов кандидата Саломе Зурабишвили. Спросила у полицейских, наблюдающих рядом, не скрытая ли это агитация и нарушения. "Какое нарушение, дорогая?" – весело ответили те".

Кто виноват? Предшественники!

Именно поэтому результаты первого тура оказались шоком для власти. Несмотря на оценки экзит-пола, который проводился "близкой" к правительству компанией, первым туром дело не закончилось.

Хотя Центризбирком насчитал Зурабишвили первое место с поддержкой 38,6%, ее отрыв от конкурента – менее 1%.

Во втором туре за пост президента с ней поборется другой бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе. За кандидата от коалиции "Сила в единстве", ключевую роль в которой играет "Национальное движение", отдали голоса 37,7%.

Учитывая то, что третьей место с поддержкой 10,9% получил выдвиженец "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе, который сразу же поддержал Вашадзе во втором туре, шансы оппозиционера на победу выглядят намного лучше.

Забавный эпизод: сразу после завершения голосования в правящей партии, ссылаясь на "дружественный" экзит-пол, поздравили Зурабишвили с победой.

Потом пришлось уточнять, мол, экзит-пол ошибся потому, что значительное количество респондентов отказались отвечать.

Что позволило оппозиции сделать такую ​​весомую заявку на успех? Помимо, конечно, неудачной кандидатуры претендентки от власти…

Впервые со времени парламентских выборов 2012 года – первой победы "Грузинской мечты" над Саакашвили – аргумент "лучше кто угодно, но не прежняя власть" не сработал.

Экс-президент и его партия до сих пор имеют в Грузию своих сторонников, но вместе с тем – огромный антирейтинг, который "мечтатели" активно подкармливали. Последнее заметила и ЕвроПравда в 2016 году, готовя репортаж о парламентских выборах. "Нынешние меня разочаровали, но буду голосовать за них, чтобы не победили бывшие" – примерно такой ответ можно было часто услышать два года назад.

Очень похоже, что за два года этот аргумент существенно ослабел. "Грузинская мечта" традиционно делала ставку на социальные обещания, часто провозглашая популистские (и откровенно нереалистичные) планы. Некоторое время избиратели хотели не замечать разницы между обещаниями и реальностью.

Однако нельзя шесть лет объяснять все проблемы в стране одними лишь предшественниками. Что и показал первый тур президентских выборов.

Работа над политическими ошибками

Ситуация выглядела близкой к патовой. Иллюстрация этого – отказ Зурабишвили от общения с прессой.

А когда спустя два дня журналисты дождались ее под домом, она ответила, что когда будет готова отвечать на вопросы, "вас позовут".

Грузинские СМИ, ссылаясь на свои источники, писали и о крайне нервном разговоре кандидатки с лидером правящей партии Бидзиной Иванишвили. В котором Зурабишвили якобы пригрозила выйти из гонки, ведь в случае доведения выборов до конца она окончательно потеряет французское гражданство.

Как бы там ни было, избирательная кампания продолжилась. И партии власти, которой требовалась коррекция ее избирательной политики, нужна была как можно более поздняя дата проведения второго тура.

Первый тур состоялся 28 октября. Старт подготовке ко второму туру должен дать Центризбирком – не позднее чем через 20 дней после проведения первого тура. А на саму подготовку, по грузинскому законодательству, отводится еще две недели.

Именно поэтому в оппозиции ожидали, что выборы пройдут в максимально позднюю дату – 2 декабря. Впрочем, во власти решили поступить еще хитрее.

Второй тур был назначен не в выходной день, а в рабочий – 28 ноября. Такой шаг позволит минимизировать участие в выборах грузин, живущих за границей и не имеющих возможности поехать в посольство голосовать в рабочее время. Внутри страны день голосования будет выходным.

Показательный момент: еще до того, как Центризбирком объявил о завершении подсчета голосов, о проведении второго тура именно 28 ноября заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В партии власти пообещали сделать выводы из неприятного для них результата первого тура, отреагировав на недовольство граждан. Впрочем, в правящей команде только усилили критику "предшественников", обещая, что возможная победа оппозиционера вызовет противостояние – чуть ли не гражданскую войну – в стране.

Единственным реальным изменением стала... коррекция предвыборных билбордов. Сразу после объявления второго тура на рекламных афишах провластной кандидатки ее фотографии были заменены портретами лидеров "Грузинской мечты" – с сохранением ее фамилии, лозунгов и избирательного номера.

А значит, результат второго тура теперь наверняка станет вотумом доверия нынешней власти.

И не исключено, что власть его провалит. Согласно последнему экзит-полу, проведенному Edison Research, во втором туре за Вашадзе готовы проголосовать 56% опрошенных, а за Зурабишвили – 44%.

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Что изменится в стране в случае победы Вашадзе?

Согласно скорректированной конституции, президент лишен большинства полномочий. Впрочем, он имеет право помилования осужденных – и это особенно важно в контексте арестов многих представителей команды Саакашвили.

Но ключевая проблема – именно в партии власти. За последние шесть лет "мечтатели" привыкли к неограниченной власти и слабой критике.

Поэтому получение оппозиционером пусть и несколько символической должности может вызвать масштабные процессы – вплоть до полной смены власти.

Юрий Панченко, «Европейская правда»