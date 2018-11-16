Шесть новогодних туров по Беларуси 16.11.2018, 17:39

Планировать отдых на новогодние праздники нужно заранее независимо от того, где вы хотите провести это время.

Самые ушлые продумали праздник ещё в сентябре, а для тех, кто озаботился вопросом только сейчас, tio.by и подготовил эту подборку.

Представляем вашему вниманию 6 новогодних туров по Беларуси, места в которых вы ещё успеваете забронировать. Все туры в списке подходят как для белорусов, желающих встретить Новый год за пределами собственной квартиры, так и для иностранных туристов, желающих отпраздновать его в Беларуси.

Некоторые туры предполагают наличие у туристов детей и предлагают отдельную программу — утренники и подарки от Деда Мороза. Все цены указаны в бел. рублях и долларах США для удобства и белорусских, и иностранных туристов.

НОВЫЙ ГОД В ЛЕГЕНДАРНЫХ РАУБИЧАХ

Многие белорусские турфирмы предлагают встретить Новый год на территории одного из самых популярных горнолыжных курортов Беларуси — в Раубичах. Это место, как отмечают некоторые туристы, уже стало классическим вариантом для празднования. Программы, предложенные на Новый год 2019, насыщенные, но навязываться вам не будут. Предоставят даже свободное время, когда можно сходить в баню, поиграть в бильярд или покататься на лыжах.

Помните: всё это, а также автостоянка и трансфер до Раубичей из Минска в стоимость тура не входят и оплачиваются отдельно.

Так, в 135$ (285 белорусских рублей), которые просят за новогоднюю поездку в Раубичи несколько столичных турфирм, входит проживание, новогодний ужин 31 декабря с развлекательной программой, уличные гуляния с полевой кухней 1 января, ужин 1 января и завтрак 2 января. При этом алкоголь придётся покупать отдельно, можно в местном ресторане. Поездку в Раубичи на празднование Нового года 2019 предлагают три белорусские турфирмы: «Центр Курорт», «Колор Лэнд» и MLD Group. Выбор за вами.

НОВЫЙ ГОД С ПРОЖИВАНИЕМ В ЗАМКЕ: НЕСВИЖ И МИР

Если вы давно хотели переночевать в старинном замке, этот тур точно вам понравится. Белорусская турфирма «Виаполь» предлагает поездку по нескольким культурным объектам Беларуси с ночёвкой в замке. Программа тура насыщенная — экскурсии по новогоднему Мин­ску, Мирскому замку, посещение дворца в Не­сви­же и развлекательная программа в Ду­дутках.

В стоимость тура вхо­дит: встреча каж­до­го туриста и трансфер в го­сти­ни­цу с ранним за­се­ле­ни­ем, входные билеты во все музеи и замки, завтраки по системе шведский стол и обеды в ре­сто­ра­нах, камерный концерт и дегустация са­мо­го­на. И главное — ночь на тер­ри­то­рии ста­рин­но­го зам­ка 16 ве­ка в Несвиже. Доплатить придётся только за широкое меню на новогоднем банкете: 75$ (160 бел. рублей) для взрослого, для детей — 45$ (96 бел. рублей). Цены на тур без банкета начинаются от 311$ (663 бел. рублей). Это цена на одного человека с ночёвкой в гостинице-замке в Несвиже в двухместном номере. Если хотите ночевать один в одноместном номере, придётся заплатить 365$ (779 бел. рублей). Напоминаем: тур доступен и для белорусов. Как рассказали представители турфирмы, такие клиенты уже были. Они оставляли свои квартиры в Минске, заселялись в гостиницу и встречали Новый год с туристической группой.

НОВЫЙ ГОД В ЛЕСУ: НАРОЧЬ, СВИТЯЗЬ И БРАСЛАВСКИЕ ОЗЁРА

Если замки и шумные гулянки вам не подходят, есть вариант встретить Новый год 2019 в одном из белорусских санаториев. Для большего разнообразия в пейзажах лучше выбрать санаторий на озере. Например, на Нарочи, Свитязи или Браславских озёрах. Так, празднование на территории базы отдыха «Актам» обойдётся вам в 326$ (395 бел. рублей). В стоимость входит проживание, питание, новогодний банкет и развлекательная программа на все дни. Т

рансфер нужно будет оплатить отдельно: стоит он от 41$ (87 бел. рублей) в зависимости от километров, которые необходимо проехать. В машине помещается 4 человека. «Актам» находится в Миорском районе Витебской области на берегу озера Важа, которое соединено с озёрами Укля, Обстерно, Нобисто и входит в состав парка «Браславские озёра». В соответствии с программой, заезд и знакомство с группой пройдут 30 декабря. На 31 декабря запланированы отдых и, собственно, празднование.

1 января предлагают поздний завтрак с говорящим названием «Поправим здоровье», а после — продолжение вечеринки. 2 января туристов ждёт ещё один поздний завтрак и выселение. Забронировать тур можно на сайте beltur.by.

Те, кому трёх ночей мало, могут отправиться на девять в санаторий «Чайка» на берегу озера Нарочь. Такой отдых с подготовленной программой на 31 декабря, 1 и 2 января обойдётся вам в 467$ (996 бел. рублей). В эту сумму, кроме развлечений, входят также гуляния с ухой и блинами, фейерверк, праздничный банкет, проживание и питание. Трансфер до санатория необходимо будет оплачивать отдельно: стоит он от 25$ (53 бел. рубля). Заказать такую поездку можно на сайте beltur.by.

Самым дешёвым по цене, но не по качеству среди новогодних оздоровительных туров оказался тур в санаторий «Свитязь», расположенный на берегу одноимённого озера. 10 дней в этом месте обойдутся вам в 297$ (634 бел. рубля). За эти деньги предлагают питание по программе, новогоднюю развлекательную программу, банкет, лечение по назначению врача, прогулки по территории санатория и вокруг. Кстати, туристы могут забронировать въезд на разные даты: поселиться в санатории можно в любой день с 25 по 31 декабря. Трансфер тоже придётся оплачивать отдельно. Проще всего заказать специальное такси из Барановичей, Лиды, Ивацевичей, Молодечно, Минска и Национального аэропорта «Минск». Стоимость такого трансфера зависит от километров, которые надо проехать, минимальная цена — 18$ (38 бел. рублей). В машину помещается 4 человека. Бронировать тур и трансфер можно на сайте sanatorii.by.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОМЕСТЬЕ ДЕДА МОРОЗА

Это, пожалуй, самый «лёгкий» тур в подборке, и главные путешественники в данном случае — дети. Отделение БелЖД туристический центр «Дортур» предлагает посетить поместье Деда мороза и национальный парк «Беловежская пуща».

Стоимость тура в новогоднем поезде различается в зависимости от возраста пассажира: для детей от 10 до 14 лет — 43$ (90 белорусских рублей), для детей от 6 до 10 лет — 35$ (73 бел. рубля), а для детей от 1 года до 5 лет — 32$ (68 бел. рублей). Взрослый билет обойдётся вам в 44$ или 93 белорусских рубля. За эти деньги вы получите железнодорожный проезд по маршруту Минск — Брест — Минск в купейном вагоне, автотранспортное и экскурсионное обслуживание, услуги гида на маршруте, входные билеты в поместье Деда Мороза, в музей природы и вольеры с животными, новогодний подарок и анимационную программу. Также у вас будет свободное время, когда можно продегустировать блины и чай на местных травах (это также входит в стоимость), а также прогуляться по Беловежской пуще. Длится поездка с учётом трансфера чуть менее суток.

Отправиться в путешествие в поместье Деда Мороза предлагают каждые выходные, начиная с 14 декабря. Последний тур отправится по маршруту 11 января. Такое путешествие — хороший способ не только порадовать детей на новогодние праздники, но и вспомнить детство самостоятельно. Забронировать место в туре можно на сайте rw.by во вкладке «Туризм».