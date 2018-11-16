Пир во время чумы 1 Павел Басанец, kasparov.ru

16.11.2018, 18:14

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Фото: ТАСС

Bо сколько бюджету России обошлась поездка Путина?

Россия, ее граждане, переживают тяжелые времена. Нищета людей видна невооруженным глазом. Достаточно выйти на улицу за пределами Садового кольца и увидеть, во что люди одеты, что они покупают в магазинах.

Поэтому разрекламированный визит Путина в Сингапур, вызывает ряд вопросов. На которые хотелось бы получить внятные ответы.

– Во сколько бюджету России обошлась поездка Путина, включая доставку в Сингапур?

– В Сингапуре планируется строительство российского культурного центра и крупнейшего в ЮВА православного храма (под культурный центр на улице Рангун Роад уже арендовано 33 тыс. кв. м земли для строительства помещения площадью 4,6 тыс. кв. м.) Какова цена аренды земли, строительства центра, ежегодная стоимость содержания центра?

По словам российского дипломата, пожелавшего остаться неизвестным, из руководителей стран приехавших на саммит АСЕАН, лишь российская делегация для передвижения по острову привезла с собой "членовоз". Ни Япония, ни Южная Корея, такого позволить себе не смогли. Они пользовались автомобилями посольств. Беспонтовые ..

Культурный центр и храм в Сингапуре для 2 тыс. российских граждан в обмен на повышение пенсионного возраста всему населению страны?

Павел Басанец, kasparov.ru