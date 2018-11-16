В компании каких стран оказалась Беларусь, не поддержав Украину в ООН 7 16.11.2018, 18:31

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Беларусь в третий раз голосует против резолюции по ситуации в Крыму.

Против принятия обновленного проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина)" по оккупации Россией полуострова на III комитете Генассамблеи ООН проголосовали 26 стран, пишет liga.net.

Ниже - список государств-членов ООН, которые не дали голос за украинский документ:

Ангола

Армения

Беларусь

Боливия

Бурунди

Венесуэла

Зимбабве

Индия

Иран

Казахстан

Камбоджа

Китай

Коморские острова

КНДР

Куба

Никарагуа

РФ

Сербия

Сирия

Судан

Уганда

Узбекистан

Филиппины

Эритрея

Южная Африка

Южный Судан

Последние три года третий комитет Генассамблеи ООН принимает резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму. Беларусь всегда голосует против.

В МИД отмечали, что «это наша принципиальная позиция», а Беларусь на собственном опыте знает, что такое «попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве».