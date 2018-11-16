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В Турции прошли массовые аресты деятелей культуры и ученых

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  • 16.11.2018, 18:39

Все арестованные имели отношение к организации Anadolu Kültür.

В Турции сотрудники правоохранительных органов провели спецоперации, во время которых задержали более десяти ученых и деятелей культуры.

Об этом сообщает DW.

Все арестованные имели отношение к организации Anadolu Kültür. В прошлом году приговорили к заключению главу данной культурной организации Османа Кавалу. В этот раз среди задержанных - заместитель Кавалы, член правления организации, а также директор.

Арестовали и ряд преподавателей университетов как в Стамбуле, так и в других городах. В общем был выдан ордер на арест 20 человек, из которых пока арестованы 12.


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