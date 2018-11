В Японии нашли утерянный мультфильм Уолта Диснея 16.11.2018, 18:55

Мультфильм считался утерянным 70 лет.

Японец Ясуси Ватанабэ, изучающий историю аниме, обнаружил в своей коллекции один из ранних мультфильмов Уолта Диснея о кролике Освальде. Анимационная лента «Neck & Neck» (можно перевести как «Ноздря в ноздрю»), вышедшая в 1928 году, десятилетиями считалась утерянной, сообщает «Медуза».

Представители архива Уолта Диснея уже подтвердили, что это один из семи утраченных мультфильмов о кролике Освальде.

Кролик Освальд — это персонаж, которого в 1927 году мультипликаторы Уолт Дисней и Аб Айверкс создали для студии Alice Comedies. Всего о кролике вышло 27 мультфильмов. Дисней любил этого персонажа за его озорной и мятежный характер, но в 1928 году переключился на работу над Микки Маусом: это было связано со спором между мультипликатором и Universal Pictures о правах на Освальда. В итоге лишь в 2006 году The Walt Disney Company выкупила права на этого персонажа.

Оригинальная версия мультфильма «Neck & Neck» шла пять минут, но для домашних кинопроекторов существовала двухминутная версия. Именно ее более 70 лет назад купил Ясуси Ватанабэ, которому сейчас 84 года. Запись стоила 500 иен и называлась «Mickey Manga Spide (Mickey Cartoon Speedy)», то есть «Мультфильм о быстром Микки». В нем показано, как Освальд и его подруга уходят от полицейской погони. Во время движения по горной дороге автомобиль героев и мотоцикл пса-полицейского сжимаются и разжимаются. Disney Studios использовала этот прием на протяжении многих лет.

Ясуси Ватанабэ понял, что у него, возможно, находится один из утерянных фильмов, после того как прочитал книгу «Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons» («Счастливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея»). В 2017 году ее выпустил режиссер Дэйв Боссерт, много лет работавший на Disney. Японец узнал из книги, что местонахождение семи мультфильмов неизвестно. Он связался с Боссертом и архивом Уолта Диснея, которые подтвердили, что этот фильм действительно был утерян. В это же время в музее Киото благодаря книге Боссерта нашли 50-секундный отрывок из «Neck & Neck».

В ноябре 2015 года в Великобритании нашли другой утерянный мультфильм о кролике Освальде — шестиминутный «Sleigh Bells» («Бубенчики»). Его обнаружили в Национальном архиве Британского института кино, когда один из сотрудников просматривал в архиве онлайн-каталог фильмов.