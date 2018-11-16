Три примера, когда «китайский вектор» вылез белорусским властям боком 10 16.11.2018, 19:25

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Зачастую сотрудничество с Поднебесной приносит лишь убытки.

Свежие данные убили последний оптимизм по поводу трех крупных заводов. У Лукашенко, по всей видимости, уже даже нет сил возмущаться, пишет udf.by.

Фото: svetlik.by

Неопределенность с Добрушской бумажной фабрикой

Во вторник 13 ноября Лукашенко поинтересовался у бывшего главы Добрушского района Юрия Деркачева, назначенного председателем Чечерского райисполкома:

«С вашей точки зрения, что за проблема с Добрушем со строительством (завода мелованных и немелованных видов картона в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»)?»

Фото: TUT.BY

Юрий Деркачев отделался общими фразами:

«Построены общежития, все готово к тому, чтобы принять рабочие кадры, ресурсы. Проблема небольшая с оборудованием по вводу – наладка. Вопрос решается на уровне министерства. Подыскивается организация, которая произведет наладку этого оборудования».

Чиновник явно приукрасил ситуацию, и Лукашенко не мог быть не в курсе дела. «Небольшая» проблема на самом деле является громадной.

Новый завод строили китайцы за китайский же кредит (около 350 млн долларов). Первый скандал прогремел в 2015 году, когда несколько сотен китайских рабочих в знак протеста против задержки выплаты зарплат отправились пешком из Добруша в Гомель. В тот год новый объект вопреки планам так и не сдали.

Весной текущего года бывший премьер-министр Андрей Кобяков признал нелепый просчет властей:

«Работу начинали в 2012 году с китайской корпорацией «Сюань Юань», которая не имела опыта реализации таких крупных проектов. Производство до настоящего времени не введено в эксплуатацию. Договорные отношения с компанией прекращены».

Правительство предложило доделать завод известной китайской корпорации CITIC Group. После этого – тишина. Как следует из слов Юрия Деркачева, что делать с объектом, точно не знают до сих пор. А уже три года прошло, как завод должны были сдать в эксплуатацию.

Хаос на Светлогорском ЦКК

13 ноября также стало известно, что производство на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске приостановлено в связи с необходимостью технических доработок.

До этого местные жители возмущались вонью с нового предприятия.

В концерне «Беллесбумпром» рассказали, что на Светлогорском ЦКК установят специальное американское оборудование, с помощью которого проведут детальный анализ и контроль состояния атмосферного воздуха на предприятии и в его окрестностях.

В то же время анонимный источник сообщил сайту Naviny.by:

«В начале ноября китайцы уехали. А кто не уехал — того недавно изгнали. Предприятие начали охранять сотрудники Департамента охраны. А охранников, которых наняли китайцы раньше, уволили. Китайцы затребовали деньги, с мотивировкой, что завод вышел на 75% мощности. Наши отказались платить, потому что много недоработок, и опять же — вонь, вредные выбросы. Что дальше — неизвестно».

Завод строила китайская корпорация САМСЕ за китайский кредит на 650 млн долларов. Как и добрушское предприятие, его обещали запустить еще три года назад. Но вместо этого разразился конфликт из-за кабеля, который китайцы уложили не по инструкции. Уже после этого возник скандал с вонью, который не могут уладить до сих пор.

Неопределенность с «Красносельскстройматериалами»

В среду 14 ноября объявили о том, что акции ОАО «Красносельскстройматериалы» безвозмездно передали Белорусской цементной компании. И это также можно считать продолжением «китайской истории».

«Красносельскстройматериалы» и другие цементные заводы модернизировали китайцы (называлась общая цифра в миллиард долларов). Предприятие торжественно запустили в 2012 году с участием Лукашенко. Позже стали раздаваться жалобы, что оборудование китайцы поставили не самое современное. Вместе того, чтобы приносить валюту, «Красносельскстройматериалы» стали выживать за счет бюджетной поддержки.

Недавно предприятие хотели продать ирландскому концерну CRH, но, по всей видимости, не смогли договориться о цене. Теперь предприятие ждет туманное будущее.

Интересно, что, несмотря на провалы в сотрудничестве с китайцами, Лукашенко по-прежнему избегает критиковать их...