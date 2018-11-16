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Белорус продолжает удивлять мир покера

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  • 16.11.2018, 19:42
Никита Бодяковский на турнире Super High Roller Bowl
Фото: Дрю Амато, pokernews.com

Никита Бодяковский добивается успеха в турнирах с крупными призовыми.

На этот раз Никита Бодяковский занял четвертое место в $250,000 Super High Roller Championships, который проходил 13-15 ноября в рамках Caribbean Poker Party на Багамских островах, пишет «Беларусь и мир».

В турнире приняли участие 34 игрока, и каждый из них заплатил вступительный взнос в 250 тысяч долларов. Призовой фонд в итоге составил 7,52 млн.

Эти деньги должны были разделить 4 победителя, причем с большим разрывом по суммам: четвертое место – 710 тысяч долларов,  третье – 1,42 млн,  второе – 2,43 млн, первое – 3,69 млн.

В финале белорус вполне мог претендовать и на третье место, но в последней для себя раздаче проиграл американцу Шону Винтеру. У него оказались два короля против двух тузов у соперника.

Таким образом, Бодяковский получил 710 тысяч долларов призовых. Он добавил их к своему внушительному «багажу» в более чем 20 млн за всю карьеру в «живом» покере.

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Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.


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