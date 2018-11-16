Матеуш Моравецкий: Польша из развивающейся страны стала развитой 16.11.2018, 19:52

Матеуш Моравецкий

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Премьер-министр заявил, что ВВП Польши вырос на 5,7%.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в конце октября правительство отметило положительное сальдо бюджета в «пару миллиардов» злотых. Это говорит о хорошем состоянии экономики страны: «Польша перешла из разряда развивающихся в развитые страны. Наша экономика движется в правильном направлении», сообщает «Польское радио».

Матеуш Моравецкий отметил также увеличение на 5,7 процента ВВП страны. Для сравнения: показатель ЕС составляет 1,7 процента.

С такими данными премьер-министр Польши выступил на «Конгрессе 590», завершившемся 16 ноября в Ясёнке под Жешувом. Форум проводился в третий раз. В нем приняли участие около шести тысяч бизнесменов, аналитиков, политиков и чиновников. Событие получило свое название от префикса штрих-кода, который идентифицирует товары, производимые польскими компаниями.