Cамые распространенные мифы об алкоголе 18 16.11.2018, 20:18

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Можно ли извлечь пользу для здоровья из употребления спиртного?

С наступлением холодов увеличивается употребление крепких напитков. Можно ли извлечь из этого процесса пользу для здоровья, или спиртное однозначно приносит вред - в материале aif.ru.

По западному опыту

Криминальная статистика дает повод усомниться в пользе спиртного – в состоянии опьянения совершается огромное количество преступлений и самоубийств.

А что если употреблять «в меру», «разумно» и «по чуть-чуть»? Рассуждения о безвредности и даже пользе алкоголя в малых дозах можно встретить только у западных учёных. Так, считается, что один «дринк» водки или виски (30-35 граммов) полезен для рабочих, вынужденных дышать загрязнённым воздухом. Такая доза якобы выводит токсины из легких и крови. А «стопарик» в обед или бокал вина снизят уровень холестерина, а значит, правда только в теории, благотворно повлияют на сердечно-сосудистую систему.

Голландские ученые привели данные сорокалетнего эксперимента, который доказал, что люди, регулярно выпивающие алкоголь в небольших дозах, гораздо здоровее своих сверстников и живут дольше их. Французы считают, что вино успокаивает нервную систему и прекрасно спасает от бессонницы. А американцы вообще пришли к тому, что у регулярно, но умеренно выпивающих людей риск умереть от сердечного приступа на 80% ниже , чем у непьющих.

Недолго спиться

Однако многие специалисты однозначно говорят, что никакой пользы в алкоголе нет. А тот, что входит в состав ряда медицинских препаратов, имеет столь микроскопические дозы, что об употреблении алкоголя как таковом в данном случае речи не идёт.

«Всё дело в том, что понятие «дозы» для каждого человека индивидуально. Для одного это 30 граммов, для другого – всего пять. И в рассуждениях западных специалистов есть большой изъян – в попытке найти «свою дозу» очень легко спиться. Этот процесс происходит незаметно и, вдобавок, неизбежно приводит к увеличению употребляемого объема и, главное, зависимости», - отмечает нарколог Константин Чанов.

По мнению врачей, при регулярном употреблении алкоголя организм постепенно привыкает к спиртному. Процесс это долгий и незаметный. А входящий в состав алкоголя этанол убивает мозговые клетки, что приводит к деградации личности, а также разрушает печень и желудочно-кишечный тракт.

Бокал вина продлит жизнь?

А как же известная теория о том, что если ежедневно пить по бокалу-другому красного вина, как в странах Средиземноморья, то это уменьшит риск инфарктов и инсультов и даже увеличит срок жизни?

«Такой стереотип действительно существует. Однако те, кто считает, что такой эффект достигается только вином, сильно заблуждается. Средиземноморская кухня включает в себя огромное количество морепродуктов: различной рыбы, мидий, устриц, креветок, а также овощей, бобовых, белого мяса. Именно наличие содержащихся в них полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, витаминов и минералов и обусловливает крепкое здоровье и продолжительность жизни. Прибавьте к этому благоприятный климат – и секрет средиземноморского «феномена» раскрыт. Вино в данном случае – это как запивать полезные витамины бесполезной газировкой», - рассказал шеф-повар ресторана итальянской кухни Джанмарко Буззони.

Анестезия для мозга

Главный аргумент, который часто приводят любители горячительного – «алкоголь даёт расслабление, снимает нервное напряжение». И ведь действительно, после рюмки-другой мы становимся раскрепощеннее, заботы и проблемы отходят на второй план – вот он, волшебный эффект алкоголя?

«Это миф, - оставляет последние сомнения нарколог Юрий Филиппов. – Алкоголь действует как средство для анестезии. Он отключает определенные участки мозга, и поэтому даёт эффект расслабления. Однако при этом начинает вырабатываться норадреналин – «гормон бодрости». Но затем вследствие сужения сосудов он приводит к гипертоническому кризу, сильному сосудистому спазму, тревожности и так далее. Поэтому пользу от алкоголя нельзя рассматривать в принципе. Безвредных доз нет. Это яд».