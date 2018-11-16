Леонид Злотников: АЭС ухудшило экономическую безопасность Беларуси 5 16.11.2018, 21:30

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Электричество в Беларуси скоро некуда будет девать.

Лукашенко приказал правительству Беларуси разработать специальный план, чтобы беларусы тратили больше на электричество, потому что его скоро будет некуда девать.

Раньше электричества не хватало, а теперь его девать будет некуда. Как заявил Александр Лукашенко на спецсовещании по энергетике, в этом году Беларусь отказалась от импорта электроэнергии. И приказал больше тратить, сообщает «Белсат».

«Удельное потребление электроэнергии у нас в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. Есть куда стремиться. И речь не об экономии и бережном потреблении энергоресурсов«, – заявил Лукашенко.

Лукашенко потребовал от правительства до июня разработать план реформ энергосектора, чтобы вся страна отказывалась от угля, газа и нефти, и переходила на электричество. Потому что в следующем году как раз должны запустить первый энергоблок Островецкой АЭС.

«У нас будет значительный избыток электроэнергии, особенно после ввода АЭС. Это главный вопрос в реформировании всего энергетического сектора. И удивительно, что в правительстве покамолчат. Если у вас есть какой-то план, то поинформируйте меня», – добавил Лукашенко.

От министров Лукашенко потребовал обеспечить 100-процентную энергетическую независимость и безопасность. С АЭС независимости не получится: станция построена россиянами на российский кредит, и может работать только на российском топливе. АЭС на самом деле ухудшило экономическую безопасность, считает Леонид Злотников.

«Она была построена с видами на то, чтобы экспортировать энергию в страны Балтии, на Запад, будем зарабатывать деньги. Но мы знаем политическую ситуацию. Пока эта проблема не решена», – экономист Леонид Злотников.

Россия и Украина имеют свои мощности, а Польша и страны Балтии отказались от электричества с АЭС, которую там считают опасной.

«Получилось, что мы построили станцию для престижа, чтобы гордиться, что Беларусь – атомная держава«, – резюмирует Злотников.

В обеспечении энергетической независимости Лукашенко приказал правительству учесть опыт соседей. Если смотреть не на СНГ, а на страны Евросоюза, то первый положительный опыт – это терминал для сжиженного газа, купленный Литвой. Теперь литовцы не зависят от монополии «Газпрома«.

«У Литвы этот терминал стал заметным фактором независимости от единственного источника, и сейчас компании «Газпром» и норвежский «Statoil» между собой конкурируют, чтобы попасть на этот рынок Литвы, Латвии и Эстонии«, – говорит Ритас Стесалис, эксперт Ассоциации литовских энергетических компаний.

Стесалис вспоминает, что 10 лет назад Литва предлагала Беларуси вместе участвовать в этом проекте, чтобы покупать газ на глобальном рынке. Но тогда у белорусских властей не хватило политической воли.