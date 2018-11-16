Блогер NEXTA: Лукашенко могут оштрафовать 16.11.2018, 21:53

Степан Светлов

Диктатор попадает под штрафные санкции закона о пропаганде «экстремизма и фашизма».

Известный белорусский блогер Степан Светлов в программе «NEXTA на Белсате» обсудил самые интересные и курьезные события за неделю.

ІТ-страна мечтает о море

ІТ-страна решила стать морской державой. Белорусский путь к морю ВНИМАНИЕ! начнется в деревне с населением 60 человек. В Нижних Жарах планируется строительство порта, через который нефтепродукты Мозырского НПЗ и лес непрерывным потоком потекут в Черное море. Местные рыбаки пока в шоке и не верят, что это возможно.

Помогать белорусам в этом амбициозном проекте будут украинские и турецкие компании. Выход к морю будет стоить не так и много – $ 50 млн. 42 из них пойдут на два корабля «Днепр-Макс» и три буксирные баржи. Турецкие инвесторы уже побывали в Нижних Жарах и настроены серьезно.

Инвестиционный проект – на рассмотрении в Министерстве транспорта, а Гомельский облисполком даже зарегистрировал ОАО «Белпорт Нижние Жары». К сожалению, некоторым местным жителям придется положить на алтарь морского статуса Беларуси свои огороды, на месте которых планируется построить международный порт. Когда же завершится строительство, пока неизвестно.

Вакханалия началась. Кредитов будет больше

Мы не перестанем брать кредиты, чтобы выплатить кредиты, чтобы взять новые кредиты. В 2019-м белорусы должны отдать долгов на 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Денег традиционно не хватает. И приходится клянчить очередные кредиты. Пока получается. В следующем году Россия пообещала дать Беларуси 1 млрд долларов на пресловутое «рефинансирование задолженности», или, проще говоря, новый кредит, чтобы выплатить часть старого. То же самое было и в прошлом году. В 2017-м белорусское правительство с горем пополам выпросило у россиян 700 млн долларов. Учитывая размер внешнего долга Беларуси (около $ 16,5 млрд) – нет этому конца и края.

МВД наказало молодого человека, который дал пощечину памятнику

От финансового шапито переходим к милицейскому. Оказывается, что в Беларуси детей бить можно, а памятники – НЕТ! Пресс-служба МВД похвасталась на своем youtube-канале результатом героической работы столичного милиционера Геннадия Кошелюка. Он поймал подростка, который дал пощечину ПАМЯТНИКУ царского полицейского. На молодого человека составили протокол и заставили попросить у памятника прощения! Эти искренние слова открыли настоящий парад покаяний перед памятникам в социальных сетях.

Также блогер NEXTA обратил внимание на законопроект по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. В нем предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, а также административная — за хранение или приобретение в целях распространения нацистской, экстремистской и террористической символики и атрибутики. Блогер предложил оштрафовать Лукашенко за всем известные слова диктатора о Гитлере:

« Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти… Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного лидера… Глава государства — президент, его авторитет, его ведущая роль выходят на этом этапе на первое место… Этому учит нас немецкая история», - заявил Лукашенко газете «Handelsblatt».