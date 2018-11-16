«Динамо» в домашнем матче пропустило от «Автомобилиста» четыре шайбы 16.11.2018, 21:58

Это второе сухое поражение «зубров» подряд.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" на "Чижовка-Арене" уступило "Автомобилисту" со счетом 0:4, пишет "Прессбол".

ДИНАМО Мн — АВТОМОБИЛИСТ — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

МИНСК. "Чижовка-Арена". Начало — в 19.30.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов, 20.00); Уиркош — Готовец, А.Костицын (А) — С.Костицын (К) — Когалев; Лисовец — Хенкель, Казионов — Хауден — Гаврус; Осипов — Блум, Буйницкий — Ковыршин (А) — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Знахаренко, Павлович.

АВТОМОБИЛИСТ: Сохатский (Гросс); Вишневский — Гуркин, Доус (К) — Да Коста — Секстон; Василевский — Трямкин (А), Белоусов — Паре — Миловзоров; Бодров (А) — Егоршев, Гареев — Торченюк — Голышев; Чесалин — Грачев — Литовченко; Переляев, Рассейкин.

ШАЙБЫ: 0:1 — Миловзоров (Бодров, Белоусов, 8.30). 0:2 — Миловзоров (Бодров, Василевский, 16.34 — бол.). 0:3 — Бодров (да Коста, Секстон, 18.02). 0:4 — Секстон (Доус, 20.22).