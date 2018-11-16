Седые легенды: как Несвиж нанесли на карту ВКЛ 16.11.2018, 22:04

Несвижский замок

Фото: allcastle.info

История появления города Радзивиллов.

Давно-давно, когда еще все земли на этом месте покрывал густой лес, который было невозможно пройти, по реке Уше спустилась дружина во с князем литвинов. Охотники высадились на берег из своих кораблей и увидели, что чаща обильна зверьем. Они устроили облаву, пишет litvin.pl.

Добыча оказалась неслыханно богатой. Среди туш лосей и туров оказался и громадный медведь. Исполинский зверь был настолько тяжел, что его не могли поднять и десять здоровых дружинников. Решили воины оставить исполинского хищника и часть добычи на месте охотничьей стоянки, чтобы потом послать за трофеями отдельную ладью и слуг.

Но посланный за остатками добычи отряд долго бродил в чаще, но медведя-гиганта так и не нашел на месте славной охоты. Будто сквозь землю хозяин дикого леса провалился, как его ни искали. С того времени будто бы и стали называть девственный лес Несвиж. Спустя годы на месте пущи появилось поселение, а потом вырос и город с крепкими стенами и башнями.

Несвижский замок на старинной литографии

Такова легенда, рассказывающая об основании Несвижа. Но существует и другое известие. Приводится оно в девятом томе объемного географического труда 19 века «Россия. Полное географическое описание нашего отечества».

Согласно другой версии, некогда на месте города была высокая крутая скала, на которой трудно было что-либо разглядеть. Назвали гору Невидимой, т.к. «ничего Не Свидеть». Когда было наводнение, то гора размылась на семь холмов. На них потом люди выстроили свои дома. Так появилось поселение, а город назвался в честь той самой горы.

Вероятно, место для постройки Несвижа было выбрано его основателями из-за выгодного для торговли и обороны расположения у впадении реки Уша в Неман. Здесь было много болот, которые враг с трудом преодолевал на подходах к крепости. Защищали селение воины, стоявшие на башнях и озиравшие окрестности днем и ночью. Таких стражников называли вижи. Их было очень много -- «несть числа». Так и появилось название – Несвиж. То есть город, в котором очень много стражей.

Въезд в замок в Несвиже в 1927 году

Ранние упоминания о Несвиже связаны с нашествие монголов. В 1223 году преследовали половцев взявшиеся из глубин степей дикие кочевники. Хан половцев Котян бросился за помощью против монголов к киевским князьям. В военном совете принял участие и князь Юрий Несвижский.

Владетель Несвижа принял со своей дружиной смертельный бой на реке Калке, куда пришли все рати во главе с главными князьями, бывшими с Киевом в вассальных отношениях.

Князь Юрий сложил голову вместе с войском под мечами монголов. На родину в Несвиж пришел только один израненный воин. Он упал у ворот крепости без сил. Пастухи, пасшие овец, кое-как привели путника в чувство. Тогда рассказал израненный герой о доблестной гибели несвижского войска и смерти Юрия. Говорят, что долгие годы на могиле вестника росло высокое дерево, которое напоминало жителям города о катастрофе на реке Калке.

Впрочем археологические исследования 20-го века , проведенные на берегах Уши, говорят о том, что об истории Несвижа как города можно говорить только начиная с XV столетия. Версия о существовании здесь удельном княжества. Полагают историки, не находит археологического подтверждения. Нет остатков валов и бревенчатых сооружений. Владелец Несвижа в 15 веке проживал в небольшом дворе, который не являлся замком. Здесь был центр волости, но не княжества.

Официальное известие о Несвиже датируется сегодня 1446 годом. Город упоминается летописных сводах: населенный пукнт был передан Великим князем литовским Казимиром Ягеллончиком другому литвинскому аристократу Миколаю Яну Немировичу.

С конца 15 столетия Несвиж находился под рукой богатейшего магнатского рода – великий князь Литвы Александр повелел властвовать над городом Петру Кишке.

К Радзивиллам владение перешло по причине брака Анны Кишки с Яном Радзивиллом Бородатым в 1513 году. С 16 века город окончательно переходит под власть князей Радзивиллов, которые стремились его всячески украшать и избрали его своей резиденцией. Несвижские земли находились под властью рода Радзивиллоов плоть до 1939 года, когда в город вошли части Красной Армии.