Как будут сносить пустующие дома белорусов

Как будут сносить пустующие дома белорусов1
- 16.11.2018, 22:38
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Урегулирован порядок сноса объектов.
Об этом сообщил в пресс-центре БелТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Артем Юшкевич.
"Ранее не был урегулирован порядок сноса объекта. Было непонятно, какие для этого нужны документы. Постановлением эти документы урегулированы в полном объеме. Указано, что необходимо обращаться в исполком, получать решение, в котором будут прописывать требования по отключению этого здания от объектов инфраструктуры", - отметил Юшкевич.
Предусмотрено согласование исполкомом порядка, способа сноса объекта, порядка обращения с образующимися при этом материалами и отходами, а также способа восстановления плодородия нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот.
"Постановление конкретизировало порядок осуществления этой работы. При обращении в исполком субъект хозяйствования прилагает к заявлению свои предложения о том, что делать с материалами, образующимися при сносе. На наш взгляд, существенно упростились вопросы сноса неиспользуемых объектов", - добавил Юшкевич.