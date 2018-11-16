Эксперт о превращении Беларуси в морскую державу: Никто серьезно об этом не говорил 1 16.11.2018, 23:05

Дивиденды от строительства порта на Днепре только гипотетические.

Когда-то наши предки жили в стране от моря до моря. От Балтийского – до Черного. Современная же Беларусь выходом к большой воде похвастаться не может. Но море по крайней мере может стать ближе. Чтобы получить выход к нему, власти хотят использовать наш речной потенциал. Ведь рек у нас более 20 тысяч, сообщает «Белсат».

Сейчас власти думают, не построить ли порт на Днепре возле деревни Нижние Жары на Гомельщине. Планируется использовать там корабли для выхода в Черное море, идут разговоры о привлечении к реализации проекта турецкой компании «Derin Shipping & Trading Co».

Экологи говорят об угрозе от корабельства для уникальной полесской экосистемы. С экономической точки зрения ситуация осложняется и тем, что деревня Нижние Жары не имеет инфраструктуры для масштабных грузоперевозок.

«Чтобы интегрировать этот порт в систему Белорусской железной дороги, необходимо строить новую железнодорожную ветку протяженностью около 100 километров, до Хойников. Стоимость подобного проекта даже при приблизительной оценке – это не менее 100 миллионов долларов. Никто даже серьезно об этом не говорил пока», – поясняет Александр Герасименко, заместитель главного редактора газеты «Белорусы и рынок».

И это не единственная нужная инвестиция. По оценкам экспертов, на данный момент проект выглядит довольно рискованно, так как строительство порта под Нижними Жарами потребует большой работы, в первую очередь, чтобы привести в порядок русло и создать глубину для движения кораблей типа «река – море».

Планируется, что основной грузооборот порта должны обеспечить Мозырский нефтеперерабатывающий завод и Петриковский горнообогатительный комбинат. Специалисты утверждают, что уже почти три года Мозырский НПЗ частично отправляет свою продукцию речным транспортом украинским потребителям.

По мнению экспертов, власти Беларуси могут воспользоваться проектом в политической плоскости: создать точку давления на Литву, которая принимает большое течение белорусских грузов, а также усилить отношения с Украиной и Турцией. Однако пока дивиденды от строительства порта на Днепре все же только гипотетические.