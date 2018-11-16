Леониды 2018: когда смотреть ноябрьский звездопад 1 16.11.2018, 23:26

В небе будут появляться от 10 до 15 метеоров в час.

Знаменитый ноябрьский звездопад начался 14 ноября, но его пик придется на 17 и 18 ноября. Из Северного полушария его будет видно лучше, чем из Южного. Если, конечно, позволит погода, сообщает "Новое время".

Нашествие метеоритов связано с кометой Темпеля-Туттля, которая каждый год пролетает мимо Земли. Рой метеоритов, который движется вместе с ней, "цепляет" земную атмосферу, создавая уникальное зрелище. Частички кометы входят в атмосферу Земли со скоростью более 70 км/сек. Некоторые метеориты представляют собой настоящие огненные шары.

Сила потока каждый год отличается. Астрономы предсказывают, что наиболее масштабным зрелищем Леониды будут в 2031 году, когда комета подойдет на максимально близкое расстояние к Земле.

В ночь с 17 на 18 ноября в небе будут появляться от 10 до 15 метеоров в час. Чтобы увидеть их, стоит отъехать подальше от крупных городов, чтобы снизить степень "светового загрязнения".