ЦРУ считает кронпринца Сальмана заказчиком убийства Хашогги 17.11.2018, 8:13

Мухаммед бен Салман

Все больше улик указывают на наследного принца Саудовской Аравии бен Сальмана.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) считает, что заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогги является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщила в пятницу, 16 ноября, американская газета Washington Post. По ее сведениям, ЦРУ пришло к этому выводу, проанализировав данные из нескольких источников, пишет dw.com.

В частности, внимание спецслужбы привлек телефонный разговор, в котором брат кронпринца Халид бен Сальман уговаривает Хашогги прийти за документами в саудовское консульство в Стамбуле, уверяя, что там безопасно. По данным ЦРУ, брат принца, занимающий должность посла Саудовской Аравии в США, позвонил журналисту по указанию бен Сальмана. В то же время не ясно, знал ли он о готовящемся покушении.

Ранее стали известны еще несколько улик, указывающих на Мухаммеда бен Сальмана. Так, один из членов группы, убившей Хашогги, вскоре после преступления сказал своему начальнику по телефону, что тот может сообщить "своему шефу" о результате, пишет газета The New York Times (NYT).

Американские спецслужбы полагают, что под "шефом" подразумевается кронпринц, хотя его и не называют по имени. "Более серьезной улики, чем подобный телефонный звонок, получить просто невозможно. Это весьма компрометирующие сведения", - заявил в интервью NYT бывший сотрудник ЦРУ Брюс Ридль.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом.