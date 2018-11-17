Бабич: Подготовка соглашения о взаимном признании виз с Беларусью завершена 2 17.11.2018, 9:18

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Михаил Бабич

Обострение проблемы произошло из-за введения Минском безвизового режима для граждан многих стран.

Проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности, заявил 16 ноября посол России Михаил Бабич, сообщает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

По его словам, подготовка документа российской стороной завершена. «С российской стороны сделано все, чтобы это соглашение было подписано, — подчеркнул дипломат. — Высокая степень готовности, очень многое сделано, пройден очень серьезный путь буквально за последние полтора месяца».

Бабич подчеркнул, что визовое соглашение — это очень важный документ, в котором выработан совместный механизм российско-белорусского взаимодействия «с точки зрения реализации единой миграционной и визовой политики».

Работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России продолжается больше года. В итоге вопрос по пересечению внутренней границы гражданами третьих стран остается нерешенным. Заявления о скором подписании соглашения (до конца 2017 года, весной 2018 года) пока остались нереализованными.

Обострение проблемы взаимного признания виз произошло из-за введения, а потом и расширения Минском безвизового режима для граждан многих стран. В феврале 2017 года стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону. С 15 мая того же года все белорусские рейсы в российских аэропортах перевели в международные терминалы. Как выражался Лукашенко, между Беларусью и Россией появилась «самая странная граница в Европе».

Недавно стало известно, что Россия хочет установить международный пункт пропуска на границе с Беларусью в Смоленской области.