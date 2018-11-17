Ау, братцы. Вы чего? Виктор Шендерович

17.11.2018, 9:33

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Виктор Шендерович

Фото: delfi

Дьявол, начинающийся с пены на губах ангела, почти не покидает наших диалогов.

Американская приятельница спрашивает сегодня: слушай, а что случилось, почему все так перецапались по поводу этого сбора денег? Я, говорит, The New Times люблю не очень, но двести долларов перевела, потому что с Альбац поступают по-свински, и я считаю - надо поддержать. А кто так не считает, пускай не поддерживает, какие проблемы? Отчего такая ругань-то? - спрашивает меня русскоязычная N., выдавая в себе человека, давно оторвавшегося от родного стиля общения.

Ибо вслед за словами vodka, sputnik и perestroyka в международные словари давно пора вводить слово sratch: мы уже давно используем любой пустяк для того, чтобы разосраться насмерть...

Вот, действительно, интересная была развилка: собирать штраф на The New Times - или пойти на принцип? Ясно же, что у каждой тактики - своя логика, свои смысловые и практические плюсы и минусы, а значит, в этой ситуации нет никакого ОДНОГО правильного или ошибочного решения!

И значит, каждый был вправе довериться своему сердцу и разуму, поделиться своими доводами, выслушать доводы с противоположной стороны... (Противоположной, напомню, не в отношении к бандитам из Кремля/Роскомнадзора, а лишь в тактике противостояния им).

Казалось бы - вот повод для объединения! Но нет - снова sratch. С презительно поджатыми губами, с тяжеленными оплеухами, со срывающимися голосами... Ау, братцы. Вы чо?

Повод уже почти неважен, не правда ли? Фигура Навального, увольнение Колпакова или сериал, - нам только дай тему, а уж мы разгуляемся...

Полгода назад одна вполне замечательная журналистка (это я без иронии: очень хорошая и честная журналистка) публично оскорбляла меня в связи с моим отношением к кандидату в президенты Кс.Собчак. Мы разошлись с ней в оценке этой политической фигуры, и этого различия (на фоне полного совпадения по базовым вопросам) оказалось достаточным для того, чтобы хорошая журналистка превратилась в хамку...

Такого рода сюжеты мы наблюдаем в фейсбуке почти каждый день - sratch вырастает на ровном месте по самому пустяковому поводу. Невозможно снова и снова цитировать Померанца, но дьявол, начинающийся с пены на губах ангела, почти не покидает наших либеральных диалогов...

И ей-богу, в этом взвинченном мире уже не так важно, Собчак или не Собчак, Альбац или не Альбац...

Если sratch не перестанет быть нашей интонационной нормой, мы проиграем уже не политические сюжеты (все они давно проиграны) - проиграем себя.

Виктор Шендерович, Фейсбук