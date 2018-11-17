«Ситуация до неприличия смешная»: как студентка выходила из БРСМ 19 17.11.2018, 10:01

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Интервью с автором скандальной записи.

После месячного празднования столетия комсомола по всей стране, кажется, относительно БРСМа больше нечему удивляться. Но Беларусь снова напомнила нам о своём титуле «страны приятного удивления». На этот раз в столичном вузе студентке не разрешают выйти из союза молодёжи. В 2018 году мы вернулись к эпохе доисторического анекдота: «Вечно ты куда-нибудь вступишь: то в дерьмо, то в партию», пишет kyky.org.

На днях писалось о том, что даже ксёндз считает, что молодым верующим людям не стоит вступать в БРСМ. Колонка католического священнослужителя, видимо, вдохновила некоторых студентов: Виктория (имя по просьбе девушки изменено) написала заявление по собственному желанию о выходе из БРСМ. Так как в самой организации его не приняли, она пошла с документом к декану. Но перестать быть членам беларуской молодежной организации не так просто. Поэтому когда Виктория пришла на разговор с деканом, она сделала аудиозапись беседы:

Декан: Четвертый курс? Не позорь меня. Закончишь спокойно и потом…

Виктория: Я не могу по личным причинам.

Д.: Ты можешь сказать? Я без этого не могу принять решение.

В.: Как не можете? Я написала заявление по собственному желанию. Я являюсь верующим человеком…

Д.: Пожалуйста, это не мешает!

В.: В данном случае мешает.

Д.: Ты в этом уверена?

В.: Да, уверена. Для меня это действительно очень важно.

Д.: Мне надо с тобой поговорить не в такой обстановке. Давай отпустим это на другой срок. Завтра у меня до семи часов занятия.

В.: Почему нельзя сейчас это решить?

Д.: Я должен подумать. Заявление сколько рассматривается – ты знаешь или нет?

В.: Нет.

Д.: Хорошо, твоя вера не мешала, когда ты вступала?

В.: На тот момент – нет. А сейчас мешает.

Д.: Я должен подумать. Заявление вообще рассматривается 15 дней.

В.: Когда я могу подойти?

Д.: Подходи в понедельник.

Виктория не хотела раскрывать ни личность декана, ни даже университет, в котором случился этот диалог. Говорит: «Он [декан] сам человек подневольный, боится за свое положение. Как и я». Но так как в сети уже появилась эта информация, тайное уже стало явным – ситуация произошла в БГЭУ.

«Я понимаю, почему декан так отреагировал – все мы боимся вышестоящих»

Журналистам удалось пообщаться с Викторией. Она говорит, что ситуация забавная, но не шоковая для Беларуси: «Ситуация, конечно, до неприличия смешная, но для нашей страны абсолютно не удивительная. Я прекрасно понимала, что просто так никто не станет отпускать из этой организации, однако надеялась, что все получится сделать все по-хорошему. Меня еще при обращении в первичную организацию университета отфутболили с заявлением, сказав, что они не занимаются вопросом исключения. Якобы все подписи должен собирать секретарь факультета. Секретарь факультета не изъявил желания заниматься этим вопросом и отправил к замдекану, замдекана отправил к декану. Итог встречи с деканом – на записи».

Уточним, что в уставе БРСМ есть пункт 4.6, в котором прописано: «Членство в ОО «БРСМ» прекращается членом ОО «БРСМ» по собственному желанию путем подачи письменного заявления в первичную организацию ОО «БРСМ».

Виктория: «Я понимаю, почему декан так отреагировал – все мы боимся вышестоящих. А за такое, конечно, его по голове не погладят. Но раз уж у этой организации есть устав, а в стране есть Конституция, хотелось бы, чтобы вопрос был решен по закону».

Не смотря на жесткий диалог с деканом, Виктория не планирует доучиваться в статусе члена БРСМ: «Сегодня почтой я отправила заявление в первичную организацию с требованием письменного ответа по заявлению. Если с их стороны не будет движения – нужно будет писать в центральный комитет. К сожалению, механизм выхода не расписан так тщательно, как механизм входа. Придется выяснять все самостоятельно».

Почему даже ксёндз не верит в БРСМ, а руководство ВУЗов – да

Пойти с заявлением к декану Викторию действительно мотивировала колонка ксёндза Андрея Радевича на сайте catholic.by: «На записи разговора с деканом я говорю, что причина личная – я верующий человек. На самом деле, идею подала статья о том, почему христиане не должны состоять в БРСМ. В целом, я агностик. Однако эта статья открыла мне глаза. Если я придерживаюсь определенных убеждений, а общество, в котором я состою, им не соответствует, общество нужно покинуть. Без вопросов «почему, для чего, что вам не понравилось?». Я верующий человек, но верю я не в бога, а в то, что у меня есть права человека».

Напомним, ксёндз четко ответил на вопрос, стоит ли вступать в молодежную организацию: «Если БРСМ – наследник комсомола, то верующий человек не должен вступать в организацию, которая имеет такую историю и такой фундамент». Священнослужитель аргументировал свою позицию тем, что влиятельные католики не раз высказали негативное отношение к коммунистическому атеизму и он с ними согласен: « Да, это история, но история, в которой нечем гордиться. Одно безусловно: на гнилом фундаменте не построишь хорошее здание. На фундаменте комсомола не построишь хорошую молодежную организацию. Если мы действительно заботимся о молодежи, нужно порвать с нечестивым комсомолом, осудить кровавый коммунистический террор и начать строить что-то новое: организацию, которая будет воспитывать молодежь».

Страна принудительного союза молодёжи

Буквально пару недель назад все СМИ писали о том, что школьников Беларуси заставляют вступать в члены БРСМ. Появилась даже запись ученика с учителем, на которой педагог четко дала понять, что без членства в Союзе школу закончить будет сложно. «Вы что, не поддерживаете политику президента? Сделали, забыли, заткнулись, и сидите тихо – никто вас трогать не будет», – всерьёз кричала на школьников учитель. «В 14 лет уже осознанный выбор свой делаете, должны понимать, что если сказала родина, то комсомол ответил: «Есть!» Вам аттестат, не дай бог, с таким вот поведением испортить, как два пальца – это я вам говорю».

Кроме того, по всей стране только закончился месяц празднования столетия ВЛКСМ. Да, в 2018 году – спустя 101 год после Октябрьской революции государство объявила октябрь – месяцем вечеринок в честь комсомола. В вузах устраивали тусовки «ВЛКСМ – перезагрузка», где стены были увешаны коврами и портретами Владимира Ильича, а интерьерными деталями выступали балалайки и баяны. Студентов сгоняли на все эти торжества в обожаемом беларусами добровольно-принудительном порядке: давали освобождения от лекций, порой шантажировали тем, что без посещения у ребят не будет зачётов. В общежитиях готовились то ли торты, то ли салаты с надписью «100 ВЛКСМ» из свечей и винограда. Словом, по всей стране был месяц комсомольских Дожинок. Кое-где в оформлении сцены перед праздничными концертами даже использовались портреты Сталина.

Виктория же говорит, что у нее в университете по части БРСМа всё было добровольно: «Нас не загоняли. На первом курсе опросили, кто в БРСМ уже вступил, внесли в списки и дальше собирали деньги. Тех, кто не состоял, вступать не заставляли.

Не слышала о проблемах других студентов – кажется, прецедентов не было.

А что будет сейчас, я вряд ли смогу сказать. Руководство университета непредсказуемое».

Студентам действительно может быть банально все равно, состоят они в БРСМ или нет. Но сокурсники Виктории ее поддержали: «Я немногим людям рассказала о том, что произошло. И, к моему удивлению, все отнеслись с пониманием. Меня поддержали, сказали, что это, конечно, несправедливо и не по закону».