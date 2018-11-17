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Один за троих: Нетаньяху возглавил Минобороны Израиля

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  • 17.11.2018, 10:13
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Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занял пост главы Минобороны страны после отставки Авигдора Либермана.

Об этом передает DW.

Таким образом, Нетаньяху будет совмещать три должности, так как ранее он взял на себя обязанности главыми МИД страны.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об уходе в отставку.

Министр обороны пояснил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия.


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