Школьница из Гродно сымитировала разбойное нападение, чтобы получить новый телефон 6 17.11.2018, 10:31

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

10-летняя девочка рассказала, что неизвестный напал на нее на улице с ножом.

А на самом деле девочка наврала, так как сильно хотела новый телефон.

14 ноября в милицию города Гродно поступило сообщение о нападении на ребенка. По тревоге был поднят личный состав РОВД, на место прибыли сотрудники других подразделений, рассказала Марина Белко, официальный представитель Октябрьского РОВД Гродно, пишет «Вечерний Бобруйск».

Девочка выглядела очень напугано. Она поведала милиции историю, что на нее якобы напал преступник с ножом, забрал телефон, деньги, ключи и сережки.

Началась работа по поиску злоумышленника: проверялись ранее судимые и лица, состоящие на профучетах, проживающие в районе совершения преступления, проводился поквартирный обход близлежащих домов, просматривались записи с камер видеонаблюдения.

Вскоре у оперативников появились сомнения в реальности произошедшего. В итоге выяснилось, что вещи девочка выбросила в лесу неподалеку, а историю с нападением придумала, чтобы получить новый мобильный телефон.

В этот же день сообщение поступило от матери другого ребенка. Со слов ее 12-летнего сына, его избили подростки постарше и забрали 5 рублей. Оказалось, что деньги он потерял, а историю с нападением придумал.

С учетом возраста дети не могут быть привлечены к ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении. Решается вопрос о целесообразности привлечения к административной ответственности их родителей. С детьми же инспекция по делам несовершеннолетних проведет индивидуальную профилактическую беседу.