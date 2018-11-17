Чиж пропал, игроки «Динамо» волнуются 3 17.11.2018, 11:09

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ЮРИЙ ЧИЖ

Что происходит в минском «Динамо»?

Клуб вроде как передают новому собственнику и это точно не город Минск, пишет «Трибуна».

В конце августа появилась информация о том, что Юрий Чиж то ли сам избавится от минского «Динамо», то ли его от клуба избавят. В качестве вероятного нового собственника назывались и IT-компания, и некая государственная структура. Разговоров ходило много, однако сезон вот-вот завершится, а окончательного решения по вопросу нет. Футболисты и тренеры живут в неведении. Мало информации и у людей, которые управляют «Динамо» в настоящий момент.

Источник: by.tribuna.com

Юрий Чиж перестал ходить на футбол

Несмотря на плотный график, бизнесмен всегда старался выкраивать время для визитов на стадион, и матчи пропускал только по уважительным причинам. Например, осенью 2016-го Чиж появился на трибунах «Трактора» спустя всего пару дней после своего освобождения из СИЗО. Обычно после больших или важных матчей Чиж ненадолго заглядывал в раздевалку и общался с футболистами. Босс делал это редко, но несколько раз за сезон такое случалось.

Источник: by.tribuna.com

Пробивал Чиж и «евровыезды». В 2013-м видел рубилово «Динамо» и «Трабзонспора» в Турции, в 2017-м наблюдал за поражением на Кипре от АЕКа. Этим летом он выбрался в Питер на ответный матч 3-го раунда Лиги Европы с «Зенитом» – после этой игры новости о смене собственника и зазвучали. Кто запамятовал, минчане провалились, уступив 1:8, и вылетели из еврокубка.

Российский матч – последний, на котором видели Чижа. Бизнесмена не было ни на домашнем поражении от «Городеи» спустя три дня после «Зенита», ни на гостевой ничьей с «Гомелем», ни на победной встрече с «Неманом».

С командой босс не виделся и того дольше. Перед «ответкой» с «Зенитом» Юрий Александрович побывал на базе в Стайках. Посмотрел концовку тренировки, после чего пообщался с менеджментом клуба и тренерами. Еще через несколько дней в Стайки заглянул Чиж-младший. Поговаривают, Сергей приезжал к доктору проконсультироваться по поводу травмы, полученной во время игры в футбол, а заодно сын босса зацепил и последние полчаса матча дублей «Динамо» и «Немана». С тех пор миновало больше двух месяцев.

Схожая ситуация и в офисе, где тоже давненько не видали владельца. Динамовское руководство и чижовский «Трайпл» квартируют в одном здании на проспекте Победителей. Клуб занимает четвертый этаж, кабинет бизнесмена – на седьмом. Впрочем, частым гостем у «Динамо» Чиж и прежде не был. Все вопросы решались у него в кабинете, куда Юрий Александрович «поднимал» работников и руководителей клуба. Но сейчас он никого к себе не зовет. Пока клубом управляют гендиректор Сергей Перников и спортдир Виталий Булыга. Боссы не знают, что будет дальше с «Динамо» – как и не знают, останутся ли они сами в клубе.

«Динамо» может остаться без большинства футболистов

Из-за смены собственника минчане не могут начать процесс подписания новых контрактов с футболистами и продления действующих соглашений. После окончания еврокубковой кампании все разговоры с агентами и футболистами прекратились. Хотя зимой, весной и большую часть лета они велись активно. Нет переговоров и о приглашении новичков. Агенты не ищут футболистов для «Динамо», потому что не ясно, кто будет главным тренером и на какие позиции нужны исполнители. Финансовые возможности команды также остаются загадкой.

В основном составе «Динамо» сейчас 24 футболиста. В конце года контракты заканчиваются у половины. Андрей Горбунов, Нино Галович, Максим Жавнерчик, Никита Корзун (конец аренды), Владимир Хващинский, Никола Лукич (да, парень не играл больше года, но все еще в ростере), Александр Макась, Филипп Иванов, Артем Гуренко, Артем Соловей, Урош Николич, Сейду Яхая и Роман Бегунов в декабре станут свободными агентами. Некоторые давно планировали покинуть «Динамо», а некоторые не прочь остаться, но их настораживает неопределенность. Хотя Сергей Гуренко заверил подопечных, что если он останется главным тренером, то продолжит опираться на проверенных ребят. Другое дело, что специалист, равно как и его штаб, сам окажется без договора на руках в конце декабря.

Фото: dinamo-minsk.by

У остальных контракты действуют еще как минимум год, и, по идее, футболисты должны оставаться. Однако, несмотря на это, некоторые легионеры могут клуб покинуть. Например, соглашение Кехинде Фатаи истекает в конце следующего года, но в документе есть опция, по которой форвард имеет право уйти раньше. Такой же пункт присутствует в договоре и Георгия Наваловского. И иностранцы всерьез раздумывают над тем, чтобы этим пунктом воспользоваться. Что касается оставшихся белорусов, то у Сергея Игнатовича, Максима Швецова, Игоря Шитова, Никиты Капленко и Алексея Гавриловича контракты и на 2019-й в силе.

Город Минск точно не будет собственником «Динамо»

В числе первых возможных преемников Чижа называли IT-компанию или госструктуру. Самым громким слухом была компания Wargamming, но «танкисты» быстро отпали. Говорилось и о слиянии «Динамо» с футбольным клубом «Минск». «Горожане» поначалу напряглись, но, кажется, зря.

– Это все слухи. В этом направлении процесса нет, – говорит первый заместитель по спорту начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Андрей Патеев.

– Знаете ли вы, как вообще движется это дело?

– «Динамо» – организация не коммунальной формы собственности. И решение насчет нового собственника не за нами.

Народная молва отправляла «Динамо» в руки видных бизнесменов. Один из них – российский миллиардер Михаил Гуцериев, давно работающий на белорусском рынке. У Гуцериева и Лукашенко хорошие отношения. Правитель доверяет россиянину и, поговаривают, предложил тому «Динамо», но олигарх отказался.

Источник: by.tribuna.com

Ждет, а скорее выжидает, и экс-соратник Чижа по бизнесу и «Динамо» Владимир Япринцев. Фамилия трехкратного чемпиона мира по самбо всплыла одной из первых. Свои притязания на клуб Япринцев обозначил давно. Еще в 2016-м бизнесмен написал письмо Лукашенко, выразив готовность стать хозяином минчан.

Источник: by.tribuna.com

В числе ключевых аргументов в свою пользу Япринцев обозначил вероятность привлечения иностранных инвесторов для развития проекта. Контрольный пакет акций «Динамо» все еще принадлежит «Трайплу» (у Мингорисполкома около 26 процентов). Однако в полном объеме финансирование клуба предприятием не проводилось уже несколько лет. В основном «Динамо» получает деньги по земельному налогу и налогу на недвижимость. Например, в 2015-2016 годах клуб таким образом пришло 13 миллионов долларов.

Однако в последнее время Япринцев отошел в тень и про футбол публично не вспоминает. Но, как говорят люди, приближенные к клубу, бизнесмен по-прежнему хочет стать боссом «Динамо» и ждет решения на самом верху.