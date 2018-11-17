В Чечерске пьяная женщина разгромила здание кафе, чужое авто и подъезд 1 17.11.2018, 11:13

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Ей померещился бывший парень.

28-летняя жительница Чечерского района возвращалась домой после распития спиртного. На улице Первомайской женщине показалось, что впереди идет ее бывший парень. Казалось, молодой человек зашел в ныне пустующее здание бывшего кафе. Пьяная женщина отправилась за ним.

Преодолев ограждение, дебоширка разбила окна и проникла внутрь. Перевернула там стол, но мужчины не нашла. В одном из дворов ей показалось, что припаркованный автомобиль принадлежит бывшему парню. Шквал эмоций обрушился на транспортное средство, в котором молодая особа вырвала дверные ручки, сломала антенну, а затем, забравшись в салон, повредила приборную панель и сорвала зеркало заднего вида, отчего треснуло лобовое стекло. Достав из багажника дизтопливо и моторное масло, девушка вылила содержимое двух канистр на асфальт, после чего отправилась искать бывшего парня в одну из квартир. В подъезде попыталась вырвать почтовый ящик, сорвала дверной звонок и громко стучала в первую попавшуюся дверь. Утихомиривать незванную гостью пришлось правоохранителям, которых вызвала хозяйка жилища.

На заседании суда, как и в ходе предварительного следствия, девушка искренне извинялась, раскаялась. Ущерб возместила, вину полностью признала. В качестве наказания женщине назначили один год исправительных работ, сообщает checherskivestnik.by.