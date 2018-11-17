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Сергей Заделенов: В Новополоцке до такого довели хоккей!

  • 17.11.2018, 11:35
Сергей Заделенов
Фото: Telegraf.by

«Там ни работы, ничего», - говорит экс-нападающий сборной Беларуси.

42-летний экс-нападающий сборной Беларуси Сергей Заделенов нынче работает в клубе ОАЭ "Абу-Даби Стормз". Главным тренером команды является еще один белорус — Артем Сенькевич. Автор pressball.by Андрей Вашкевич посетил матч в Абу-Даби и расспросил Заделенова о насущном.

- Изначально они, наверное, не знали, кто такой Заделенов и другие наши легионеры. Но я думаю, посмотрели в интернете и сделали выводы: кто, где и как играл. Учат русский потихоньку, спрашивают, что какое слово означает. Жизнь здесь меня в этом плане поразила: все дружелюбные. Относятся к тебе по-доброму. Ребята-эмиратцы веселые. Всегда в раздевалки хохмят, на арабском постоянно обмениваются шутками. Мне в Абу-Даби очень нравится. Рад, что сюда приехал. 

Так-то проживаю я в основном в Новополоцке и Минске. Дочь в столице, она уже взрослая. Сын — в Новополоцке. А там до такого довели хоккей, что дети уже по полгода не катаются! Там ни работы, ничего. А хочется применять тренерские умения на льду, а не в залах. Дай бог, чтобы там все наладилось. Детей просто жалко. 

У меня сын тоже занимается. Он 2009 года рождения. Сейчас как раз такое время, когда надо больше кататься. А льда нет. Сейчас вот каникулы. Он их все в Минске пробыл, его на лед там водили. А у кого-то у родителей нет возможностей в финансовом плане ребенка свозить.


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