В Аргентине нашли пропавшую год назад подводную лодку 17.11.2018, 11:38

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Фото: kp.ru

Аргентинскую подводную лодку San Juan нашли на глубине 800 метров при помощи телеуправляемого подводного аппарата.

Американская компания Ocean Infinity обнаружила аргентинскую подводную лодку San Juan, которая пропала в ноябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Аргентины.

Она была обнаружена при помощи телеуправляемого подводного аппарата на глубине 800 метров, пишет gordonua.com.

О потере связи с San Juan, на борту которой находились 44 человека, в ВМС Аргентины сообщили 17 ноября. Подлодка шла из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны.

19 ноября ВМС Аргентины сообщили, что получили семь сигналов с субмарины. Они длились от четырех до 36 секунд. Контакт установить не удалось.

22 ноября издание Clarin написало, что самолет ВВС США во время поисков аргентинской подлодки обнаружил большой "металлический объект".

23 ноября представитель военно-морских сил страны Энрике Бальби сообщил, что в районе исчезновения аргентинской подводной лодки San Juan было зафиксировано "аномальное, неядерное, мощное и короткое событие".

1 декабря Аргентина прекратила операцию по спасению 44 моряков пропавшей подводной лодки San Juan и начала операцию по поиску самой субмарины.

В американской военно-морской разведке пришли к выводу, что корпус подводной лодки San Juan под давлением океанических вод был полностью разрушен в течение 40 миллисекунд, экипаж погиб мгновенно.

San Juan построили в Германии, в состав ВМС Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.