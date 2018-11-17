Программный фильм диктатуры 2 Максим Мирович

17.11.2018, 11:51

1,069

Использовались иные приемы, чем в 1935-м, но действовали они точно так же.

Так, друзья, сегодня будет большой и интересный пост, который я задумал уже достаточно давно. Это пост о фильме "Брат-2" — не знаю, задумывались ли вы об этом или нет, но по сути это кино содержит все "мемы" современных постсоветских диктатур, и там же для зрителя заложены определённые программные установки этих самых диктатур.

Лично я до сих пор помню, с какой силой и с какими гигантскими бюджетами раскручивался этот фильм — в один момент появились тысячи видеокассет с ним, кассеты и CD с саунтдтреком из фильма, кино крутили в прайм-тайм по крупным телеканалам, по ТВ транслировались также и сборные концерты из "звёзд", что пели в фильме. Концерты были тематическими — между песен выступал веждущий (нередко — один из актёров фильма), который нёс в массы грозные истины, вроде "народ и партия едины — и тем непобедимы" и прочее подобное.

Ничего схожего по масштабу пропаганды и раскрутки до фильма "Брат-2" я не припомню. Отчасти благодаря этому фильм стал "программным кино" для поколения, выросшего в двухтысячные годы и впитавшие "ценности" фильма как единственно верные. И это очень печально.

Итак, в сегодняшнем посте — разбираем фильм "Брат-2", ставший фактически программным фильмом диктатуры.

"Брат". Что было до

Сейчас об этом мало кто вспоминает, но предшественником и первой частью невероятно раскрученного "Брат-2" был достаточно рядовой фильм "Брат", который прошел в прокате абсолютно незамеченным. Я хорошо помню эту историю, так как в те годы учился в школе и увлекался творчеством группы "Наутилус Помпилиус", музыка которой отыграла в этом фильме заметную роль. Помню, как старший брат Миша в 1998 или 1999-м году упоминал мне про "какой-то фильм, в котором снялся Бутусов", при этом я об этом фильме даже и не слышал — то есть, уже через год или два после премьеры фильм один или два раза показали по ТВ, после чего он совершенно забылся, став очередной лентой из плеяды "чёрных боевиков" девяностых.

До 2000-го года "Брат-1" время от времени показывали по телевидению, я один раз посмотрел его из-за участия там Бутусова — собственно, никакого особого восторга фильм не вызвал. Помню, что я отметил жестокость (часто немотивированную и чрезмерную), с которой герой Бодрова расправлялся со своими противниками — но я воспринимал фильм только лишь как ленту, в которой снялся мой любимый в то время музыкант, и не придал сюжету особого значения.

То, что произошло двумя годами позже с лентой "Брат-2", не поддается никакому логическому объяснению — достаточно банальное продолжение заурядной ленты раскручивалось с поистине голливудским размахом, причём происходило это не только в России, но и в Беларуси, Украине, странах Балтии и много где ещё. По телевидению постоянно крутили рекламу этого фильма. Во всех ларьках продавались видеокассеты с "Братом-2", а в музыкальных магазинах — аудиокассеты и CD с саундтреком, в котором участвовало множество как молодых-перспективных, так и уже вполне именитых групп, которых удалось привлечь к работе над фильмом.

Города были заклеены плакатами о премьере — с них на зрителя смотрел Данила Багров с покорябанным носом, патроном под подбородком, а взгляд его выражал решимость мочить в сортире всех врагов. Собственно, всё говорило о том, что фильм несёт в себе какую-то новую философию, которую всеми средствами старались раскрутить.

Программные фильмы диктатур

Для того, чтобы лучше понять всё, что происходит в фильме и всё, что в нём постулируется — нужен небольшой экскурс в историю. Как известно, любые закрытые диктатуры — от германских нацистов до "красных кхмеров" Пол Пота всегда с ненавистью относились к США и демократической Европе. Причина у этого всегда была одна — и США, и ЕС всегда крайне негативно относятся к любым тиранам и узурпаторам, которые с помощью махинаций приходят к власти и затем удерживают её с помощью солдат и пропаганды.

Диктаторы знают презрительное отношение к ним в свободных странах, их общее презрение к подобному злу (когда некто узурпирует власть и удерживает её с помощью обмана), и всяческим образом стараются настроить своё население против США и Европы, выдумывая всякие мифы. В фашистской Японии образца 1940-х годов обработка дошла до того, что при наступлении американских солдат японки выбрасывали своих детей в море — так как верили, что американские морпехи питаются японскими детьми, и предпочитали выбросить их в бушующие волны, дабы уберечь их от такой страшной участи.

Периодически диктаторы заказывают пропагандистские фильмы для проповедования своих идей — Гитлер для обработки населения в 1935 году заказал "Триумф воли", в котором сказал, что нация уже "встала с колен", Германия является "общим домом всех немцев", и пора бы нам уже возвращать обратно "утраченные территории".

Чем-то подобным для постсоветской публики стал и "Брат-2", с единственным отличием — в 2000-м году использовались несколько другие приёмы, чем в 1935-м, но действовали они точно так же — оправдывали антиамериканизм, рассказывали об "особом пути" и прочем подобном, и ниже вы это наглядно увидите.

Сюжет. Пропаганда. "Правда". Новояз

Сюжет "Брата-2" чрезвычайно прост, и вместе с тем буквально напичкан целым скопищем пропагандистских антидемократических мемов, которые вкупе с масштабом раскрутки ленты позволяют отнести её к программным фильмам диктатуры.

Главным героем фильма является Данила Багров — молодой человек неопределённого рода занятий и без определённого места жительства. Герой вырос в неполной семье в бедном и безымянном захолустье — многие посмотревшие фильм ассоциировали героя Бодрова с собой и хотели быть на него похожим — хотели строить так сказать свою жизнь по тем же клише. Важная деталь — в прошлом герой служил и воевал, однако не страдает никаким ПТСР, наоборот — служба в армии и война помогла стать ему настоящим мужчиной и научила чётко и ровно решать вопросы.

Враги главного героя — всякие коммерсы, которые занимаются непонятно чем, но главный враг Данилы — живёт за океаном и появляется только во втором фильме. Это — пиндосы. Именно заокеанские пиндосы являются средоточием мирового зла и проецируют все проблемы для Родины Данилы — к примеру, занимаются обманом наших спортсменов, а когда этот обман вскрывается — убивают их. Ещё пиндосы занимаются наркотрафиком, съёмками порнографии и угнетают негров.

Достать заокеанских пиндосов сложно, но можно — если провести спецоперацию. Спецоперация заключается в сколачивании и вооружении диверсионно-разведывательной группы для проникновения в логово врага, сбора там информации, ликвидации неугодных и эвакуации свидетелей. В процессе фильма выясняется, что диверсионная группа сильно мотивирована идеологией — именно идеология, а не материальный интерес и даже не желание отомстить за убитого товарища, и является основным движущим стимулом поступков главного героя и по совместительству командира ДРГ.

В чём же заключается идеология главного героя? Идеология заключается в правде. Проще говоря — в абсолютной, практически религиозной убеждённости в собственной правоте. Правда заключается в том, что пиндосы — абсолютное зло, и против них, а также против их прихвостней не возбраняется действовать любыми методами — эта мысль в аксиоматической, догмативной и не требующей доказательств форме внушается на протяжении всей ленты.

Кульминацией фильма является военная операция Данилы Багрова в пиндосском логове — расстрел всех подряд в рок-клубе. Операторский ракурс в это время повторяет ракурс компьютерных игр, подчёркивая тем самым, что убивать людей в жизни — это так же просто. В финальных кадрах данного эпизода с расстрелом показано застигание пиндосов на месте преступления — за просмотром порно с элементами насилия, что ещё раз должно подчеркнуть общую правду героя. Интересно, что делал бы Данила, застань он директора рок-клуба в мирном окружении жены и дочек-школьниц? Таких вопросов фильм не ставит — в нём все предельно ясно и подчинено правде — вот враг, вот наши, стреляй и не думай.

Кстати, всё обоснование идеологии главного героя, вроде выдаваемых им в фильме фраз "в чём сила — сила в правде" является типичным большевистским новоязом, когда при синтаксически согласованных словах в предложнии полностью отсутствует семантический смысл, вроде фразы "все братья — сёстры". Неглупый Балабанов не мог этого не замечать, и поэтому всегда, когда эти фразы произносятся — в кадре крупным планом показаны огромные честные глаза Данилы — отсутствие смысла кадр компенсирует эмоциональной картинкой. В этом сила кино и телевидения.

Мемы диктатуры

Помимо основной мысли о том, что наш главный враг — это пиндосы, в фильме можно отметить целую плеяду более мелких мемов современной диктатуры, которые с тех пор пошли в массы, подпитываемые и подстрекаемые фильмом. Помимо белых американцев, в проклятой Пиндосии есть также и негры. За неграми признаётся сила — это угнетённый класс, который в итоге возможно даже сможет развалить Пиндосию изнутри, ослабить её, чем хорошо сыграет на нашем поле в деле установления правды.

Кроме белых (которые торгуют наркотиками) и негров, в Пиндосии есть также и хахлы — это украинцы-иммигранты, которые все очень толстые и отвратительные, а также являются бендеровцами (позже это слово именно в такой транскрипции будет подхвачено российскими СМИ). Бендеровцы — это служаки пиндосов, их их тоже безнаказанно убивают герои фильма — один из киллеров засланной ДРГ, стреляя в "бендеровца", вдруг неожиданно говорит ему "вы нам ещё за Севастополь ответите" — поднимая тему Крымнаша в далёком 2000-м году.

Кроме бендеровцев, в Пиндосии есть ещё и оступившиеся наши, которые уехали в США заниматься проституцией, но вовремя одумались и решили вернуться на советскую Родину. Этим нужно обязательно помочь вернуться — потому что русские на войне своих не бросают.

Пиндосы в фильме показаны исключительно тупыми, причём за тупость выдаётся обычное человеческое доверие на паспортном контроле при прилёте в страну и улёте из неё — если вас при этом не обыскали до трусов, не унизили и не посадили на бутылку — то вы находитесь в тупой стране, смотрите не перепутайте. Пользуясь доверием тупых американцев, их можно превращать их в полезных идиотов — как это было сделано с дальнобойщиком Бэном, что помог убежать из страны главарю ДРГ убийце Багрову.

Есть и много чего ещё — например, фальшивый русский Куйбышев, что только притворяется нашим, но на самом деле является евреем и явно служит "мировому сионизму", продавая "нашему Даниле" поломанную машину. В общем, попробуйте пересмотреть фильм с такой критической стороны — я думаю, вы и сами отыщете очень много таких моментов и взглянете на ленту Балабанова новыми глазами.

Эффект бомбы. Послесловие

Благодаря какой-то необычной новизне, динамичности сюжета, а также беспрецедентной промо-компании по раскрутке фильма (включая сборные концерты групп, которые несколько лет ездили чёсом с гастролями), кино произвело эффект разорвавшейся бомбы — что было осбоенно сильно заметно в провинции. Юные зрители с радостью делились между собой фразами и цитатами героев фильма, удивляясь и радуясь какому-то новому возникшему чувству общности.

Не будет большим преувеличением сказать, что "Брат-2" стал цементирующим раствором современной диктатуры, постулируя мысли — нам никто не нужен, мы встали с колен, "Гудбай, Америка" и прочее подобное. В неподготовленном зрителе фильм откладывает готовую личинку абсолютно законченных ценностей жителя среднестатистической диктаторской страны. Да, бедно, холодно и голодно — но зато без пиндосов.

Главным героем картины был не человек, который что-то создал, придумал, изобрёл, кому-то помог, сделал чью-то жизнь лучше — а тот, кто с фальшивым паспортом произвёл спецоперацию по ликвидации врагов. Для многих это стало символом нового времени. Для кого-то это стало примером и смыслом жизни. Любители СССР из подвида "берсерк", что едут воевать на восток Украины — воспитаны на этом фильме, и все "программные коды" оттуда ими старательно впитаны и приняты как руководство к действию.

Думаю, в будущем о "Брате-2" будут написаны большие исследовательские работы — он действительно представляет собой определённый культурный феномен, который сыграл достаточно негативную и недобрую роль в современном мире.

Максим Мирович, Livejournal