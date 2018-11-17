Погода в Беларуси изменится 17.11.2018, 12:10

В ближайшие дни погоду определяет холодный антициклон.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

Днем в субботу, 17 ноября, температура воздуха в республике составит от — 2 до +4 °С. Атмосферное давление начнет снижаться. В столице обойдется без осадков. Если с утра в городе от -5 до -7 °С, то днем температура воздуха повысится и останется в пределах от -1 до +1 °С, вечером снова станет прохладнее – от -1 до -3 °С.

В воскресенье и понедельник погода в Беларуси изменится. Уже 18 ноября на значительной части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидаются слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог – гололедица. Ночной минимум температуры воздуха – от -4 до +2 °С (по юго-востоку от -5 до -8 °С), ее дневной максимум – от -1 до +5 °С.

В понедельник, 19 ноября, опять же на большей части Беларуси прогнозируют кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью воздух остынет в пределах от – 5 до +2 °С, а днем прогреется в диапазоне от -3 до +3 °С.