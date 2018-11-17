В российском Брянске устроили давку из-за дешевой колбасы 2 17.11.2018, 12:23

Фото: bragazeta.ru

Люди решили взять прилавки штурмом.

Жители Брянска устроили давку из-за дешевых продуктов на открытии магазина, сообщает Lenta.ru со ссылкой на интернет-газету «Брянские новости».

Инцидент произошел 16 ноября в Володарском районе города, в новом продуктовом магазине «Европа». На опубликованных в сети снимках видно, как люди столпились у входа в магазин.

Газета утверждает, что местные жители узнали о продаже «Докторской» колбасы за 80 рублей и решили «взять прилавки штурмом».

Фото: bragazeta.ru

Кроме того, магазин объявил о снижении цен на яйца и молоко — до 40 и 33 рублей соответственно, рассказали участники посвященного городу сообщества во «ВКонтакте».

Пользователи сети отметили, что в очереди стояли в основном пенсионеры: «Народ ностальгирует по ушедшей советской эпохе».