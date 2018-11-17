Грабовский пока не вернулся в хоккей, но, похоже, совсем не скучает 2 17.11.2018, 13:12

Михаил Грабовский

Спортсмен много времени уделяет семье.

Белорусский нападающий Михаил Грабовский, права на которого в прошлом году принадлежали «Вегасу», в вынужденном простое с марта 2016 года. Всему виной злополучное сотрясение, полученное в игре против «Нью-Джерси». Травма, потребовавшая более чем двухлетнего лечения, похоже, уже не даст хоккеисту вернуться на лед на высоком уровне, пишет «Трибуна».

В последний раз хоккеист примерял форму сборной Беларуси в мае перед чемпионатом мира-2018. В Дании форвард помогал главному тренеру национальной команды Дэйву Льюису и даже провел тренировку. Тогда же Михаил обещал определиться со своим будущим до лета. Хороших новостей от Михаила мы так и не дождались, но нападающий, похоже, совсем не скучает без хоккея — ведет активную жизнь, много времени уделяет семье и даже находит возможности для занятий спортом.

Перед игрой сборной Беларуси с французами наслаждался красотами Копенгагена.

Источник: instagram.com

Помогал сыну определиться с любимым видом спорта. И даже обещал перейти из хоккея в картинг.

Источник: instagram.com

Вместе с сыном Джаггером занимался футболом.

Источник: instagram.com

Источник: instagram.com

Джаггер, кажется, все же решил пойти по стопам отца. Опекать Грабовского-младшего даже взялся тренер «Виннипега» – хорошо знакомый нам Тодд Вудкрофт.

Источник: instagram.com

Хоккеист вообще очень много времени проводил с семьей. Например, основательно подготовился к Хэллоуину.

Источник: instagram.com

Источник: instagram.com

Покорял Онтарио.

Источник: instagram.com

И даже находил время на занятия с детишками из Северного Торонто.

Источник: instagram.com

Источник: instagram.com

Источник: instagram.com

Михаил не раз отмечал в Instagram, что с нетерпением ждет холодов, ведь для настоящего белорусо-канадца зимы много не бывает.

И, похоже, наконец дождался.