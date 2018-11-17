Не ждите миротворцев 1 Виталий Портников

17.11.2018, 13:19

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Виталий Портников

Фото: facebook.com

Ждите замороженный конфликт.

За два дня до своего "избрания" главой фейковой "ДНР" Денис Пушилин подписал спешно разработанный закон о гарантиях бывшему главе и членам его семьи. Поскольку предыдущий "глава ДНР" Захарченко благополучно утилизирован российскими кураторами, сейчас на пожизненное государственное обеспечение и прочие прелести этого закона претендует один Пушилин с семейством.

Но дело не только в желании этого авантюриста обеспечить себе безбедное существование даже в случае, если придётся уступить "должность" другой марионетке Москвы. Дело в том, что такие законы не принимаются просто так и отражают решение Кремля взять курс на постепенное превращение "ДНР" в квазигосударство на границах с цивилизованным миром.

Гарантии обеспечения номенклатуре такого "государства" - первый признак этого курса. И самый верный. Потому что аппаратная логика важнее любых слов.

Так что не ждите миротворцев. Ждите замороженный конфликт.

Виталий Портников, obozrevatel.com