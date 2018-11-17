«Есть опасность большой войны»: между Украиной и Россией загорается третий очаг 5 17.11.2018, 13:28

5,578

Игорь Романенко

Фото: glavred.info

Генерал Игорь Романенко об угрозах России блокировать Азовское море.

Россия может закрыть Азовское море для Украины, но это приведет к дальнейшим международным санкциям, которые выльются для Кремля в миллиарды. В целом Азовское море может стать очагом, который может довести ситуацию до широкомасштабной войны Украины с Россией. Такое мнение высказал "Апострофу" экс-замглавы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, комментируя заявление российского чиновника Франца Клинцевича об угрозе перекрыть Азовское море украинским судам.

- Путин действует шаг за шагом – оценил ситуацию, осмотрелся и делает следующий шаг. Поэтому Украина тоже не могла бездействовать и проводила арест российских суден.

На Западе законодательно ввели санкции после аннексии Крыма, поэтому Украина должна поддерживать их. Поэтому и ситуация с кораблем "Норд" (российский корабль, арестованный Украиной в марте 2018 года, - "Апостроф") так складывалась, и дальше это надо поддерживать.

В Кремле ведь тоже учитывают, что дальнейшее заострение в Азовском море больно ударит по ним самим. Они надеются на президентские и парламентские выборы в Украине – на ситуацию, которую они более дешево и эффективно для себя разыграют. Поэтому, с точки зрения их аналитиков, им невыгодно дальше обострять ситуацию. А Украине тоже нельзя бездействовать – надо отстаивать свои позиции.

Перекрыть море они, конечно, могут. Но это приведет к дальнейшим международным санкциям, которые выльются для Путина в миллиарды, которые он бы не хотел терять. К примеру, могут быть введены санкции против их портов.

Возможен ли военный сценарий на Азове? Вряд ли. Возможно, будет продолжаться блокировка кораблей в Азовском море. У нас есть определенные силы, но у них - больше. Мы не сможем отвечать. В таком случае нужно заострять и переводить ситуацию в широкомасштабную войну, которая на текущий момент нецелесообразна для Украины.

В целом Азовское море может стать очагом, который распространится дальше. Здесь вырисовывается третий отдельный очаг кроме Донбасса и Крыма, который может довести ситуацию до широкомасштабной войны Украины с Россией.

В этой ситуации Украина сможет рассчитывать на помощь Запада в дипломатическом и экономическом форматах. А если конфликт усугубиться, то нам будут более активно помогать вооружением – не так, как сейчас.

Да, помощь от Запада поступает, но это делается не так, как помогали СССР во время Второй мировой войны или проамериканским силам в Афганистане. Ну и санкции против России не сравнимы с рейгановскими санкциями по отношении к Союзу, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается и у Кремля еще есть серьезные резервы.

Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическим, экономическом фронтах и в военной области – это да. Но воевать за Украину – нет.

Запад может вмешаться только в том случае, если война будет дальше разрастаться. Вспомним Грузию, когда остановили россиян. Точно так же наши западные союзники могут поступить и здесь.