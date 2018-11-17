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Ученые определили самый красивый возраст женщины

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  • 17.11.2018, 13:45
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Результат способен вас удивить.

Данным исследованием занялись ученые Бостонского университета. Исходниками стали выпуски журнала «People» с 1990 года. На основании проведенных тестов, они пришли к единогласному выводу, средний возраст самых красивых женщин — 38,9 лет, пишет Клатч.

Что тому виной? Вероятно, бьюти-индустрия, которая в последнюю сотню лет шагнула далеко вперед. Женщины в данном возрасте обладают не только красотой, ухоженностью, но и шармом, что еще раз подчеркивает их особенный статус.

Ученым стоит поверить, потому что много лет подряд самыми красивыми женщинами мира, по версии журнала «People» стают — Джулия Робертс (49 лет), Шерон Стоун (58 лет), Мишель Пфайффер (59 лет).


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